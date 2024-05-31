證實了！寶林茶室中毒案2死者死因「邦克列酸中毒」　成國內首例

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報導中提到，法醫研究所鑑定報告指出，新北市39歲呂姓男子22日當天到寶林茶室食用炒粿條、香蘭葉果汁，事後嘔吐又腹瀉，隔日送醫仍因急性腎衰竭病逝；另一名66歲楊姓男子同樣是在寶林茶室食用炒粿條後，發生多次腹瀉、胸悶症狀，送醫急救也因多重器官衰竭身亡；2名死者體內殘留的邦克列酸，與定量檢驗的致死濃度進行比對後，認定死因是邦克列酸中毒，更為國內首例。
目前法醫研究所已將報告分別送士林、新北地檢署，2個地檢署也再將報告轉至台北地檢署，供承辦檢察官辦進一步調查死者感染邦克列酸的原因及途徑，而寶林負責人黎仿軒及分店王姓店長、胡姓代班廚師、周姓廚師4人已被限制出境，列違反《食品安全衛生管理法》、過失致死罪「偵字案」被告。
北市衛生局指出，「邦克列酸（Bongkrekic Acid）」是一種罕見毒素，由唐菖蒲柏克氏菌產生。該菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，另於攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的邦克列酸。人類可能因為食用受邦克列酸汙染之食物導致中毒。邦克列酸主要影響肝臟、腎臟和腦部，主要症狀為全身無力、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，嚴重時可能在症狀出現後1-20小時死亡。
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