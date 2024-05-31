獨／遭嫌賣太貴「涼糕哥沒在怕」！客爆他私下為人：難怪生意仍好

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涼糕哥人紅爭議多「私下為人曝光」！讓客人死心踏地原因曝光
而涼糕哥最近也因為人紅是非多，除了遭到爆料有市場攤販不滿他吸引人潮太多，擋到自家攤販影響生意外，還有客人在網路上開箱覺得賣太貴口感又普通，結果遭到涼糕哥在群組公審，並且喊出「拒賣這個人」，在日前都引起不少的討論。
不過《NOWnews》記者也實際訪問到曾經到涼糕哥攤販買過數次的陳小姐，她向記者透露：「涼糕哥對客人是真的特別用心，至少在做生意這一塊他已經是遠勝許多攤販，試吃切的大塊不吝嗇之外，常常也會買飲料給排隊的客人免費喝，親和度是非常高的，這對一個消費者來說非常的重要」。
而也曾經買過2次游勝綸涼糕的李先生則提到：「第一次去買是我女兒叫我去買看看，結果排隊排了2個多小時，涼糕哥還會親自端超大塊的試吃給我們吃，我第一次買了387元，他問我要不要湊400，我說好，他直接切半條涼糕送給我，這就讓我們消費者感受到不計較的心態，年輕人自己創業開業，有這樣的精神不簡單。」
涼糕哥經營理念「不用太計較」！行有餘力回饋顧客
而由於涼糕哥每次出攤都會邊賣邊直播，記者日前也實際進到直播間觀看，當時線上人數竟然高達2000多人看游勝綸賣涼糕，人氣相當夯，記者實際看了20分鐘發現，涼糕哥做生意時親切和藹，而也真的有許多民眾買不到整數被詢問是否要湊整數時，涼糕哥真的如同李先生所說，都是切超過販售價值的涼糕份量直接送給客人，驗證客人的說法。
游勝綸表示：「試吃的時候就算一次切了600多塊給客人吃其實不用太計較，你可以無所謂的買很多東西，我也可以無所謂的請人家吃我的涼糕，客人都能感受得到店家的誠意，大家自然就會回饋你。」只能說涼糕哥的炫風能起飛，還是在於做生意上的眉角，游勝綸可以說是抓得恰到好處。