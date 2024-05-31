北捷車廂出現「1變化」！乘客上車超困惑　這族群慌了：沒安全感

獨／遭嫌賣太貴「涼糕哥沒在怕」！客爆他私下為人：難怪生意仍好

▲近日在社群爆紅的涼糕哥（游勝綸）成功打造「涼糕王國」，不僅社群上流量驚人，攤販生意更是強強滾。（圖/臉書＠Winnie Wu）
▲近日在社群爆紅的涼糕哥（游勝綸）成功打造「涼糕王國」，不僅社群上流量驚人，攤販生意更是強強滾。（圖/臉書＠Winnie Wu）

記者張嘉哲/綜合報導

近日在社群爆紅的涼糕哥（游勝綸）成功打造「涼糕王國」，不僅社群上流量驚人，攤販生意更是強強滾，每次出攤都有大批狂熱的粉絲跟隨購買，即便最近出現一些爭議，但絲毫不影響游勝綸的生意。事實上，就有到場購買的顧客表示：「真心的對待客人，客人也能夠感受到，至少來買涼糕時你能看到游勝綸的真誠。」

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涼糕哥游勝綸最近在社群上非常火紅，隨便打開他的Tik Tok，都可以看到每支影片都是觀看率突破15萬以上的高流量，更別說有些還破百萬，甚至「涼糕」的關鍵字已經是幾乎專屬游勝綸一個人，每個人都在排隊開箱他賣的涼糕，只憑一人之力能達到這樣的規模，帶動涼糕熱潮，實屬不易。

▲涼糕哥的生意非常好，日前早上出攤後，下午就把備貨涼糕全部賣光。（圖/臉書＠Winnie Wu）
▲涼糕哥的生意非常好，日前早上出攤後，下午就把備貨涼糕全部賣光。（圖/臉書＠Winnie Wu）
涼糕哥人紅爭議多「私下為人曝光」！讓客人死心踏地原因曝光

而涼糕哥最近也因為人紅是非多，除了遭到爆料有市場攤販不滿他吸引人潮太多，擋到自家攤販影響生意外，還有客人在網路上開箱覺得賣太貴口感又普通，結果遭到涼糕哥在群組公審，並且喊出「拒賣這個人」，在日前都引起不少的討論。

不過《NOWnews》記者也實際訪問到曾經到涼糕哥攤販買過數次的陳小姐，她向記者透露：「涼糕哥對客人是真的特別用心，至少在做生意這一塊他已經是遠勝許多攤販，試吃切的大塊不吝嗇之外，常常也會買飲料給排隊的客人免費喝，親和度是非常高的，這對一個消費者來說非常的重要」。

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▲涼糕哥（游勝綸）會自費買飲料給排隊客人喝，親力親為讓不少顧客大讚親和力十足。（圖／臉書＠Aiko Chou）
而也曾經買過2次游勝綸涼糕的李先生則提到：「第一次去買是我女兒叫我去買看看，結果排隊排了2個多小時，涼糕哥還會親自端超大塊的試吃給我們吃，我第一次買了387元，他問我要不要湊400，我說好，他直接切半條涼糕送給我，這就讓我們消費者感受到不計較的心態，年輕人自己創業開業，有這樣的精神不簡單。」

涼糕哥經營理念「不用太計較」！行有餘力回饋顧客

而由於涼糕哥每次出攤都會邊賣邊直播，記者日前也實際進到直播間觀看，當時線上人數竟然高達2000多人看游勝綸賣涼糕，人氣相當夯，記者實際看了20分鐘發現，涼糕哥做生意時親切和藹，而也真的有許多民眾買不到整數被詢問是否要湊整數時，涼糕哥真的如同李先生所說，都是切超過販售價值的涼糕份量直接送給客人，驗證客人的說法。

游勝綸表示：「試吃的時候就算一次切了600多塊給客人吃其實不用太計較，你可以無所謂的買很多東西，我也可以無所謂的請人家吃我的涼糕，客人都能感受得到店家的誠意，大家自然就會回饋你。」只能說涼糕哥的炫風能起飛，還是在於做生意上的眉角，游勝綸可以說是抓得恰到好處。

▲涼糕哥正面對決回應，表示自己不會因為客人覺得難吃就怎麼樣，但是要酸要諷刺，沒有必要故意標記他來看那些留言，認為這行為非常不好。（圖/）
▲涼糕哥會一邊擺攤一邊開啟直播，記者日前進直播查看，線上觀看人數竟然高達2000多人。（圖/涼糕哥IG）

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