一粒還有什麼不會？原子筆塗鴉被歎太強大：顏值跟才華全點滿了
台鋼雄鷹王牌、新啦啦隊女神一粒（趙宜莉）以高冷和兼具仙氣的外貌竄紅，不過日前無修圖球場照在網路瘋傳，被批評皮膚狀況極差，本人坦言「我不完美」，希望大家給她時間證明自己。一粒近日前往美國工作，閒暇之餘隨手塗鴉，粉絲看到她的繪畫作品大歎：「好強耶」、「顏值跟才華都點滿了！」
記者楊穎軒／綜合報導
一粒再度隨Wing Stars隊友赴美參加大聯盟台灣日活動，29日在Threads分享一張翻拍書本內頁的照片，可見她用原子筆在空白處畫畫，有三麗鷗家族的帕洽狗、酷洛米、醜魚漢頓等卡通角色，雖然不是行家等級，但成品與原形同步複製，臨摹得生動可愛。
「在US也畫畫」，一粒寫道，貼文一發布，粉絲蜂擁留言，驚豔她的繪畫天賦，「能文能武」、「太厲害了」、「畫得很好耶」、「怎麼可以漂亮又有才華，太完美」、「從以前到現在都一直很佩服會畫畫的人」、「一粒的繪畫天份也好高喔！或許可以找PS的貴貴交流一下」、「原來跳舞是副業，真正職業畫家」、「全能老婆！」
一粒並非空有外貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，說是才貌兼備的女神一點也不為過。
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平