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宣美、權恩妃7月來台開唱！4組巨星陣容搶先曝　售票方式分2階段

▲韓流拼盤7月將在高雄開唱，首波4組巨星名單釋出包含宣美、權恩妃等人，搶票時間、方式曝光。（圖／JULIUS / TOBE META提供）
▲韓流拼盤7月將在高雄開唱，首波4組巨星名單釋出包含宣美、權恩妃等人，搶票時間、方式曝光。（圖／JULIUS / TOBE META提供）

記者薛羽彤／綜合報導

今年韓流眾多藝人來台開唱，今（31）日再度迎來重量級韓流盛會！集結頂尖藝人的K-POP演唱會《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》正式宣布來台，同步公開首波4組超人氣韓國巨星陣容，宣美、Red Velvet、權恩妃、UNIS，集結各方韓國人氣女神展現女子力量接棒開唱，將於7月13日（六）在高雄巨蛋華麗登場。

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▲性感與實力兼具的Solo巨星宣美將來台開唱。（圖／JULIUS / TOBE META提供）
▲性感與實力兼具的Solo巨星宣美將來台開唱。（圖／JULIUS / TOBE META提供）
▲暌違逾五年再度來台的超人氣女團Red Velvet，7月將登上高雄開唱。（圖／JULIUS / TOBE META提供）
▲暌違逾五年再度來台的超人氣女團Red Velvet，7月將登上高雄開唱。（圖／JULIUS / TOBE META提供） 
本次演唱會將全世界熱愛的韓國文化作為核心概念，以「안녕（你好）！ONE DREAM ONE MUSIC」作為口號，集結「流行」、「內容」、「文化」三大元素，期望讓演唱會透過K-POP及韓國文化與粉絲產生深刻連結，並邀請紅遍全球的各代K-POP女星齊聚一堂，以「퀸카（音同Queencard）」之姿展現女神魅力，打造今年不容錯過的韓流盛會。
 
首波陣容今日揭曉，包含性感與實力兼具的Solo巨星宣美，還有繼2019年於台北演出後，暌違逾五年再度來台的超人氣女團Red Velvet首度於高雄開唱，將展現獨特精采表演，引爆粉絲們的關注與期待；接棒的還有在韓國的綜藝節目與歌手活動中持續活躍、被封為「夏日音樂節女神」的權恩妃，以及甫於今年出道即擄獲大量粉絲的8人多國籍女子新人團體UNIS，都將登上高雄巨蛋舞台。除了4組韓國頂尖女星與女團接力開唱，還有值得期待的神祕嘉賓將接續公開。

▲權恩妃也在首波卡司名單中。（圖／JULIUS / TOBE META提供）
▲權恩妃也在首波卡司名單中。（圖／JULIUS / TOBE META提供）
▲8人女子團體組合UNIS，分別來自多個國家。（圖／JULIUS / TOBE META提供）
▲8人女子團體組合UNIS，成員分別來自多個國家。（圖／JULIUS / TOBE META提供） 
《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》採用「實名制」結合「登記抽選制」進行兩階段售票，第一階段將於6月17日（一）10:00至6月19日（三）19:00開放登記抽選，獲得購票資格的歌迷在規定時間付款即購票完成。第二階段則將於6月29日（六）中午12:00在Ticket Plus遠大售票系統統一開賣。票價為台幣5880 、4880 、4380、3880、2880、1880元。

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