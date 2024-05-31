心律不整易成「血栓」！害金曲歌王住院　65歲以上「10%有困擾」

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據統計，超過9成與心房顫動相關的血栓都在左心耳形成，若這些血栓脫落、隨著血液進入腦部，可能會造成腦血管栓塞及嚴重腦中風。
張鴻猷表示，為預防上述情況，醫界建議用口服抗凝血藥物以防中風，卻有潛在風險，例如身體出血、藥物交互作用、對藥物的不適應性等，且某些病人即使規則用藥，仍不幸發生中風。
左心耳封堵器防血塊 降低腦中風
為改善此問題，醫界開發出左心耳封堵器，這裝置可直接封住左心耳，阻止該部位的血塊形成，進而降低腦中風發生率。
張鴻猷指出，左心耳封堵器主要適用對象為患有心房顫動且需長期抗凝治療，但無法忍受抗凝藥物，或因為其他健康問題而不適合長期用藥者，以及服藥仍併發中風的病人。
目前國際治療指引建議，在特定的心房顫動患者群中，尤其是不能長期使用抗凝藥物者，應考慮接受左心耳封堵器置放手術，建議等級為IIa，代表利大於弊。
針對左心耳封堵手術，張鴻猷說，病人在手術過程中會接受全身麻醉，醫師先用導管、經患者腿部血管進入心臟，再透過成像技術確認左心耳位置及封堵器的置放處，接著透過導管將封堵器固定在左心耳內，確保裝置固定且功能正常後，最後將導管與其他工具從病人體內取出。
張鴻猷表示，口服藥是心房顫動患者預防中風主要方式，左心耳封堵器則是特殊情況下的替代治療，民眾若發生心房顫動症狀，應盡快諮詢專科醫師，透過共同討論以找出最適合自身的治療方案。