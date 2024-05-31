張學友今攻蛋還有票！「現場售票時間、1人限購2張」資訊一次看

獨家／張學友演唱會開賣！神勇阿嬤卡位百人隊伍　一聽代排這反應

▲張學友演唱會開放現場售票，中午12點已經排了超過150位歌迷，隊伍超過100公尺長，前幾位的阿嬤們被問到是否來代排，只露出尷尬笑容。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲張學友演唱會開放現場售票，中午12點已經排了超過150位歌迷，隊伍超過100公尺長，前幾位的阿嬤們被問到是否來代排，只露出尷尬笑容。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

記者吳昕蓓／台北報導

歌神張學友今（31）日起將在台灣舉辦9場巡迴演唱會，儘管釋出9萬張門票，歌迷仍然搶破頭，昨（30日）晚間11點宣布開放現場購買，《NOWnews今日新聞》記者今日稍早直擊演唱會外圍現場，目前才中午12點，現場已經排了超過150位歌迷，隊伍超過100公尺長，甚至有歌迷是昨晚就來排隊，前幾位的阿嬤們被問到是否來代排，只露出尷尬笑容，表示什麼都不知道，是來幫孫子排的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲目前才中午12點，現場已經排了超過150位歌迷，隊伍超過100公尺長。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
現場一位歌迷透露，他是早上10點半到的，已經排到第150號，因為之前線上搶票搶了2次都搶不到，剛好工作也比較彈性，所以昨晚得知現場售票消息，就立刻請假來排隊。對於有2萬張票在開賣前就被黃牛秒殺，問到他對黃牛的看法，該名粉絲也坦言，原本有想要妥協買黃牛票，但實在是太貴了，也害怕會被詐騙，「就很不喜歡」。

由於現場動線太混亂，還有排在隊伍前面的粉絲自主發起號碼牌整理秩序，因為不知道現場總共會釋出幾張，被問到是否擔心搶不到，現場歌迷也只能露出苦笑，表示一個人限購兩張，只要有得買就會全買，「希望能買到，感覺有機會啦」，還有粉絲表示，之前都沒看過張學友演唱會，但感覺他已經60歲，很快要退休了，要趕快來朝聖一下。

▲
▲由於現場動線太混亂，還有排在隊伍前面的粉絲自主發起號碼牌整理秩序。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲在排頭有好幾位阿嬤全副武裝坐在童軍椅上排隊，被問到還是來代排賺錢的嗎？心虛笑出來。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
在排頭有好幾位阿嬤全副武裝坐在童軍椅上排隊，她們透露是幫孫子來排隊的，孫子20幾歲要上班無法來，被問到還是來代排賺錢的嗎？她們忍不住心虛笑出來，無助看向一旁同伴，不願透露是幾點來排、是否有聽張學友等問題，甚至表示不知道一人可以買幾張，但有幾張就會買幾張。

張學友演唱會有票可買！昨下午就在排隊「前面都是阿嬤」現況曝光

張學友打死不上《歌手2024》！本人親揭原因「我過不了自己這關」

張學友台灣演唱會就在今天！盤點歌神6大「演藝生涯超狂紀錄」

張學友今攻蛋還有票！「現場售票時間、1人限購2張」資訊一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生