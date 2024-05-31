獨家／張學友演唱會開賣！神勇阿嬤卡位百人隊伍 一聽代排這反應
歌神張學友今（31）日起將在台灣舉辦9場巡迴演唱會，儘管釋出9萬張門票，歌迷仍然搶破頭，昨（30日）晚間11點宣布開放現場購買，《NOWnews今日新聞》記者今日稍早直擊演唱會外圍現場，目前才中午12點，現場已經排了超過150位歌迷，隊伍超過100公尺長，甚至有歌迷是昨晚就來排隊，前幾位的阿嬤們被問到是否來代排，只露出尷尬笑容，表示什麼都不知道，是來幫孫子排的。
記者吳昕蓓／台北報導
現場一位歌迷透露，他是早上10點半到的，已經排到第150號，因為之前線上搶票搶了2次都搶不到，剛好工作也比較彈性，所以昨晚得知現場售票消息，就立刻請假來排隊。對於有2萬張票在開賣前就被黃牛秒殺，問到他對黃牛的看法，該名粉絲也坦言，原本有想要妥協買黃牛票，但實在是太貴了，也害怕會被詐騙，「就很不喜歡」。
由於現場動線太混亂，還有排在隊伍前面的粉絲自主發起號碼牌整理秩序，因為不知道現場總共會釋出幾張，被問到是否擔心搶不到，現場歌迷也只能露出苦笑，表示一個人限購兩張，只要有得買就會全買，「希望能買到，感覺有機會啦」，還有粉絲表示，之前都沒看過張學友演唱會，但感覺他已經60歲，很快要退休了，要趕快來朝聖一下。
在排頭有好幾位阿嬤全副武裝坐在童軍椅上排隊，她們透露是幫孫子來排隊的，孫子20幾歲要上班無法來，被問到還是來代排賺錢的嗎？她們忍不住心虛笑出來，無助看向一旁同伴，不願透露是幾點來排、是否有聽張學友等問題，甚至表示不知道一人可以買幾張，但有幾張就會買幾張。