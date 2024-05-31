TTE台北旅展今登場！4航空優惠一次看　飛九州6984、清邁8170元起

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即日起至6月10日，與旅展同步提供精選航點82折起之優惠回饋旅客，馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6千元、帛琉7月18日再增飛每週四航班，只要1萬200(未稅)起；澳洲則下殺85折，歐洲6大航點全面直飛價87折起，無需轉機與中停。此次還針對國人喜愛的熱門航點進一步再加碼：東京最低只要8,245元(未稅)、大阪9,215元(未稅)、首爾5,626元(未稅)；而華航日本大九州行程進出自由配，福岡進鹿兒島出只要6,984元(未稅)美國航線洛杉磯、舊金山票價分別為2萬4534元及2萬445元（未稅）；即將於7月14日開航的西雅圖更只要2萬777元(未稅)。
華航表示，此次旅展最大亮點，即是規劃送出超級夢幻大獎，即日起至6月10日，旅展活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動者，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，可於2024年7-12 月，每月任選一個華航航點飛出去旅行，且等於是一次送出6張，名額將有2位。實體展期4天，親臨現場還可向銷售人員領取當日限定官網購票「促銷代碼」享受額外優惠，數量有限，每日發完為止。
📍長榮航空
即日起至6月6日23:59止同步推出線上旅展，凡購買即日起至2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起。桃園-清邁來回最低8,170元起(未稅)、桃園-北海道來回最低1萬5,555元起(未稅)；歐美航線也有超值優惠，桃園-巴黎來回最低2萬5,200元起(未稅)、桃園-西雅圖來回最低2萬8,571元起(含稅)。
長榮航空於實體旅展主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼，此外現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅立即獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，再搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2%折扣，還可以參加互動遊戲拿好禮。
📍國泰航空
線上旅展即日起至6月3日，全球63個精選航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起～12月31日止，東北亞則至10月26日止。
展場推出限定好禮大放送，完成指定任務即享消暑聖品 Häagen-Dazs、實用精美荷葉扇等，國泰航空將機上甜點 Häagen-Dazs 搬到展場，民眾現場註冊成為國泰航空新會員，或出示台新國泰航空聯名卡、國泰世華亞洲萬里通聯名卡均可兌換 Häagen-Dazs「草莓」或「淇淋巧 酥」100ml 迷你杯乙杯。現場追蹤「國泰航空」或「國泰 亞洲萬里通」FB 官方粉絲專頁，更可領取 消暑小物「國泰航空荷葉扇」。
此外，國泰航空會員憑「亞洲萬里通」里數兌換旅遊獎勵包括全球精選酒店住宿 及租車服務，不限兌換里數即贈經典系列行李掛牌;兌換滿 2萬「亞洲萬里通」里數即可現折 2,500 「亞洲萬里通」里數。每日首五位兌換滿 3萬「亞洲萬里通」里數的民衆再加碼贈國泰經典迷你保 齡球袋;國泰航空同步推出限量「哩享刮刮樂」，凡以里數兌換香港、曼谷、京都精選酒店盲盒，便 能抽選刮刮卡揭曉驚喜住宿禮遇;享有最高 3 折的里數折扣，有機會入住香港文華東方酒店、曼谷新 通凱賓斯基酒店以及京都二條城悅柳。
📍台灣虎航
同步推出線上旅展，全航線促銷799元起，有別於上週高雄旅展僅針對高雄、台中出發之航線，此次北、中、南都適用。促銷期間為明（31）日上午10:00起準時開搶，活動至2024年6月3日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月31日至2024年10月26日。
另外加碼推出限定折扣碼，購票時輸入「ITSALE」，購買7～8月全航線票價享「88折優惠」；購買其他月份全航線票價享最高「85折優惠」。並針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，可享票價「最高8折」，還再賺8%回饋金。
旅展現場也另有優惠，台灣虎航攤位還有抽獎活動，有機會賺得「不限航點來回機票」、「最高3000元回饋金」、「王子大飯店住宿券」等好禮。