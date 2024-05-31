老爸川普成美國首位判刑事罪成的前總統 愛女突貼「一張照」力挺
美國前總統川普（Donald Trump）在封口費一案中面臨的34項指控全部成立，成為美國史上首位刑事審判有罪的前總統。川普對此判決表示強烈不滿，稱自己是被「操縱的審判」所冤枉，並表示將上訴到底。此裁決距離2024年美國總統選舉僅有數月之隔，使這場大選顯得更加難以預料，川普的愛女伊凡卡（Ivanka Trump）更透過社群發聲，向父親表達支持。
國際中心楊智傑／綜合報導
川普被控在2016年總統大選前涉嫌偽造商業文件，以隱瞞向成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付的封口費。由12名陪審員組成的小組於紐約時間5月30日在紐約做出歷史性裁決，宣布川普面臨的34項指控全部有罪。川普將於7月11日接受判刑，最重可被處以4年有期徒刑。
川普的愛女伊凡卡·川普（Ivanka Trump）今也在社交媒體上表達對父親的支持。她在Instagram限時動態中貼出一張自己小時候與川普合影的照片，還用短短一句「爸爸，我愛你」與愛心符號，以示力挺。伊凡卡在川普2016年競選期間曾全力助選，但她在2022年底表示，不會參與父親的競選活動，選擇優先考慮家庭生活。
川普本人也在庭外高聲疾呼，稱這是由「矛盾、腐敗的法官操控的審訊」。他表示：「這是被操控的，這是恥辱。」他強調自己將上訴到底，不會因判決結果放棄競選。
而最新民調顯示，大多數選民對川普的支持不會因判決而改變。67%的受訪者表示，有罪判決不會影響他們的投票意向；17%表示，如果川普被判有罪，他們將不太可能投票給他；15%的人則表示，如果川普被判有罪，他們反而更有可能投票給他。