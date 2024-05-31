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從小到大都尿床！醫曝「黃金治療期」：未改善恐延續到長大成年

▲尿床受遺傳影響，若兄弟姊妹會尿床，另一人尿床機率為17%；若雙方家長都有尿床史，小孩尿床的機率則高達77%。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲尿床受遺傳影響，若兄弟姊妹會尿床，另一人尿床機率為17%；若雙方家長都有尿床史，小孩尿床的機率則高達77%。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

家庭消費中心／綜合報導

8歲的吳小弟到大班時仍然每天包尿布，加上哥哥也正在治療尿床問題，媽媽因而警覺，帶吳小弟就醫，檢查後證實他的尿床為「膀胱過小」及「大腦覺醒中樞不敏感」所致，經服藥與作息調整，尿床情形已大幅減輕。

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台北慈濟醫院副院長、小兒泌尿專家楊緒棣說，根據國外研究，尿床會受遺傳影響，若兄弟姊妹其中一人會尿床，則另一人會尿床的機率為17%，但家長若1人有尿床史，則孩子尿床的機率可達44%，而家長如雙方均有尿床史，則小孩尿床的機率高達77%。

▲原PO日前睡到一半想說「床怎麼濕濕的」，豈料一摸讓她秒崩潰，原來是不小心「尿床了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲根據國外研究，尿床會受遺傳影響。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
楊緒棣指出，幾乎每個孩子都有尿床經驗，多數家長也認為尿床是正常現象，會隨著年紀增長自然痊癒，因而忽略尿床及早治療的重要性，導致現今兒童尿失禁就醫率不到2成，且因大腦的控制能力日趨成熟，若持續尿床卻延誤治療，長大恐持續尿失禁，造成長期自卑、焦慮等心理壓力及人際困境。

產後尿失禁高達4成　僅一半就醫

楊緒棣表示，其實兒童與婦女都有2成左右苦於尿失禁，產後發生尿失禁的比例更高達4成，但這些個案卻只有2成就醫。

例如33歲的張小姐，從小到大都常在晚上尿床，成年後才被診斷有成人型注意力不足過動症，但仍未積極治療，結果分娩後問題更嚴重，只要跑步、咳嗽或打噴嚏都漏尿，直到日前規劃與友人同住，為避免尷尬，這才決定就醫，僅服藥1週，症狀便有明顯改善，人生也從此大不同。

醫：「兒童尿失禁」黃金治療期為6歲

針對治療，楊緒棣說，及早找到尿床的原因，有助童年與未來的人生不受侷限，提醒民眾，兒童尿失禁的黃金治療期為6歲，6歲前可持續觀察，若沒有改善，6歲後要積極治療，每年約有5成以上的個案會康復。

反之，若兒童尿床未進行治療，僅有15%會自然痊癒，到高年級仍持續尿床的機率為1~2%，因此孩子如有尿床症狀，最好儘速就醫。

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