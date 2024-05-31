從小到大都尿床！醫曝「黃金治療期」：未改善恐延續到長大成年

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊緒棣指出，幾乎每個孩子都有尿床經驗，多數家長也認為尿床是正常現象，會隨著年紀增長自然痊癒，因而忽略尿床及早治療的重要性，導致現今兒童尿失禁就醫率不到2成，且因大腦的控制能力日趨成熟，若持續尿床卻延誤治療，長大恐持續尿失禁，造成長期自卑、焦慮等心理壓力及人際困境。
產後尿失禁高達4成 僅一半就醫
楊緒棣表示，其實兒童與婦女都有2成左右苦於尿失禁，產後發生尿失禁的比例更高達4成，但這些個案卻只有2成就醫。
例如33歲的張小姐，從小到大都常在晚上尿床，成年後才被診斷有成人型注意力不足過動症，但仍未積極治療，結果分娩後問題更嚴重，只要跑步、咳嗽或打噴嚏都漏尿，直到日前規劃與友人同住，為避免尷尬，這才決定就醫，僅服藥1週，症狀便有明顯改善，人生也從此大不同。
醫：「兒童尿失禁」黃金治療期為6歲
針對治療，楊緒棣說，及早找到尿床的原因，有助童年與未來的人生不受侷限，提醒民眾，兒童尿失禁的黃金治療期為6歲，6歲前可持續觀察，若沒有改善，6歲後要積極治療，每年約有5成以上的個案會康復。
反之，若兒童尿床未進行治療，僅有15%會自然痊癒，到高年級仍持續尿床的機率為1~2%，因此孩子如有尿床症狀，最好儘速就醫。