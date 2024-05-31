高中女生拒同性示愛竟遭集體霸凌走上絕路　盧秀燕：不會這樣算了

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王立任說，女生原就內向、人際關係不太好，被集體孤立後，連作業報告都沒人要跟她同組，一開始她向爸爸吐苦水，爸爸建議多和其他人交朋友，但她表示「已經高二下了，很難再打入其他小圈圈」。女生曾跑到輔導室說「好累喔！能不能讓我在這裡休息一整節課，因為我無法面對同學」；導師問她發生什麼事，她不敢講，只回「我沒有被霸凌」。
家長帶她去看身心科、去年5月休學在家，沒想到對方還模仿她的穿著與髮型，cos成社群頭貼，女生網路上傳布滿自殘傷痕的手臂，寫下「很想上課卻無法」；今年元旦跑到民宿投宿、了結生命。女生的死帶給家人難以承受的傷痛，讀同校的妹妹跑去質問這群女同學，發現施暴者根本不在乎這事，痛苦不已的她也跟著休學。
王立任說，家長1月2日將女生過世的事告知校方，學校卻到2月才建議家長提供霸凌調查申請。依規定要在2個月內完成調查，校方明明已完成加害者的訪談，卻又以學生們要升學考試為由，通知家長依法展延一個月。他痛罵「再依法展延下去，所有人都畢業了，還要調查什麼？」
王立任說，校方態度就是息事寧人、大事化小小事化無，明明有很多時機點可以救這孩子，卻只是消極的讓她「休學就好」，若有師長願意積極一點，年輕生命不會就此殞逝。
台中市長盧秀燕表示， 自己不僅在成長過程被霸凌，出社會還被職場霸凌。身為母親，她對這事件感同身受，更關心妹妹的狀況，希望給予更多關心和輔導。她認為這個案有很多不合理處，「我們不會這樣算了」，一定會檢視所有程序，了解該通報或該啟動的機制是否未落實。
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