超級裘爺來了／神秘力量影響？李亦伸談灰狼落敗原因：他們太嫩

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李亦伸首先提到，這場比賽最終的結果，與他預測的完全相反，他則笑說：「原來我不是神仙，獨行俠的Luka Doncic才是神仙，他在第一節就砍了20分；Kyrie Irving也是神仙，這場比賽灰狼在上半場就被打趴了，儘管下半場灰狼團隊恢復應有水平，Anthony Edwards與Karl-Anthony Towns的表現都很正常，但他們在上半場打壞了，也是落敗主因。」
灰狼主場慘敗原因？ 團隊太嫩且苦無第3得分點
至於灰狼為什麼會在主場慘敗，李亦伸則提到幾個重要關鍵：「第一個灰狼真的太嫩，一但他們沒有辦法透過壓迫性的防守，帶來反擊與進攻的能量，他們被Doncic不合理的進球帶著走之後，灰狼就打不出應有的實力。」
「而且灰狼在進攻端還缺少一些武器，一但團隊防守打不出來，灰狼就失去進攻的效率，而且整個團隊除了Edwards、Towns之外，苦無其他穩定的得分點，他們都要靠著優質防守才能帶來反擊、帶來手感，團隊才有機會打出更好的表現。」「這個系列賽獨行俠在各個層面，不管是在教練、戰術、防守端強度方面，表現都優於灰狼，他們贏得毫不僥倖。」李亦伸如此總結到。
至於今年的NBA總冠軍賽，將由東區龍頭塞爾提克對決西區第5種子獨行俠，李亦伸則直呼這是場「非常有趣」的對決，並表示儘管許多人很看好塞爾提克，但他認為獨行俠今年真的很有機會，能夠奪下總冠軍，至於總冠軍賽更細微的分析，還請球迷朋友敬請期待！