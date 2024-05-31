快評／灰狼淘汰！Anthony Edwards暴露技術弱點　還有學費要繳

超級裘爺來了／神秘力量影響？李亦伸談灰狼落敗原因：他們太嫩

▲NBA西區冠軍賽G5今（31）日灰狼在主場迎戰獨行俠，系列賽面對背水一戰的灰狼，終場以103：124慘敗，無緣闖進總冠軍賽。主將Anthony Edwards賽後略顯懊惱，資深球評李亦伸則是直言他們經驗不夠充足。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA西區冠軍賽G5今（31）日灰狼在主場迎戰獨行俠，系列賽面對背水一戰的灰狼，終場以103：124慘敗，無緣闖進總冠軍賽。主將Anthony Edwards賽後略顯懊惱，資深球評李亦伸則是直言他們經驗不夠充足。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃明尼蘇達灰狼今（31）日在主場迎戰達拉斯獨行俠，面對背水一戰的灰狼，此戰在主場不但沒有打出氣勢，終場還以103：124慘敗，無緣闖進總冠軍賽，至於獨行俠則是睽違13年再度前進冠軍賽，將全力爭奪隊史第2座冠軍。而資深球評李亦伸稍早則在《超級裘爺來了》節目上，分析此戰G5灰狼落敗關鍵原因，他則是直言：「灰狼他們還太嫩。」

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Doncicｇ首節個人就砍20分　李亦伸直呼他是神仙

李亦伸首先提到，這場比賽最終的結果，與他預測的完全相反，他則笑說：「原來我不是神仙，獨行俠的Luka Doncic才是神仙，他在第一節就砍了20分；Kyrie Irving也是神仙，這場比賽灰狼在上半場就被打趴了，儘管下半場灰狼團隊恢復應有水平，Anthony Edwards與Karl-Anthony Towns的表現都很正常，但他們在上半場打壞了，也是落敗主因。」

灰狼主場慘敗原因？　團隊太嫩且苦無第3得分點

至於灰狼為什麼會在主場慘敗，李亦伸則提到幾個重要關鍵：「第一個灰狼真的太嫩，一但他們沒有辦法透過壓迫性的防守，帶來反擊與進攻的能量，他們被Doncic不合理的進球帶著走之後，灰狼就打不出應有的實力。」

「而且灰狼在進攻端還缺少一些武器，一但團隊防守打不出來，灰狼就失去進攻的效率，而且整個團隊除了Edwards、Towns之外，苦無其他穩定的得分點，他們都要靠著優質防守才能帶來反擊、帶來手感，團隊才有機會打出更好的表現。」「這個系列賽獨行俠在各個層面，不管是在教練、戰術、防守端強度方面，表現都優於灰狼，他們贏得毫不僥倖。」李亦伸如此總結到。

至於今年的NBA總冠軍賽，將由東區龍頭塞爾提克對決西區第5種子獨行俠，李亦伸則直呼這是場「非常有趣」的對決，並表示儘管許多人很看好塞爾提克，但他認為獨行俠今年真的很有機會，能夠奪下總冠軍，至於總冠軍賽更細微的分析，還請球迷朋友敬請期待！


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