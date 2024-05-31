快評／灰狼淘汰！Anthony Edwards暴露技術弱點　還有學費要繳

李亦伸專欄／「獨行俠>塞爾提克」　NBA總冠軍賽方程式5項勝4項

▲李亦伸看好Luka Doncic和Kyrie Irving將可以帶領達拉斯獨行俠拿下總冠軍，多項指標優於波士頓塞爾提克。（圖／美聯社／達志影像）
▲李亦伸看好Luka Doncic和Kyrie Irving將可以帶領達拉斯獨行俠拿下總冠軍，多項指標優於波士頓塞爾提克。（圖／美聯社／達志影像）

特約作家/李亦伸

獨行俠西區決賽只用5場就收拾灰狼，今年季後賽最神奇球隊灰狼所有故事和傳奇，可以收起來。灰狼明年還會更好?我不確定，也不樂觀，Anthony Edwards肯定會更成熟更出色，但灰狼這樣的小球隊、小城市，失去今年最好爭冠契機，未來只怕很難更好更幸運。

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NBA總冠軍賽「獨行俠vs.塞爾提克」，好戲上場。

我的預測：

獨行俠>塞爾提克，我非常理性而且堅決。

幾個理由：

1、帶隊+比賽影響力：Luka Doncic+Kyrie Irving大於Jayson Tatum+Jaylen Brown

季後賽是球星舞台，關鍵球、攻勢發起點+終結點，都要依賴超級球星。塞爾提克Jayson Tatum+Jaylen Brown擁有對位和進攻優勢，獨行俠Luka Doncic+Kyrie Irving季後賽兩人不斷打出神仙球主宰比賽，比帶隊和統治影響力，Luka Doncic+Kyrie Irving略大於Jayson Tatum+Jaylen Brown。

▲達拉斯獨行俠以124:103擊敗灰狼，系列賽4:1淘汰灰狼，晉級冠軍戰，Luka Doncic在西區冠軍戰繳出場均32.4分、9.6籃板、8.2助攻的表現，讓他以全票當選西區冠軍賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠以124:103擊敗灰狼，系列賽4:1淘汰灰狼，晉級冠軍戰，Luka Doncic在西區冠軍戰繳出場均32.4分當選西區決賽MVP。李亦伸看好他和Kyrie Irving可帶隊晉級。（圖／美聯社／達志影像）
2、角色球員：獨行俠大於塞爾提克

塞爾提克主要就是靠先發五人支撐，Jayson Tatum+Jaylen Brown超級雙槍和超級雙衛Jrue Holiday+Derrick White建構戰力主體，教練Joe Mazzulla用人一向保守，更不擅長挖掘板凳和角色球員。

塞爾提克季後賽打出統治級表現，主要是Jrue Holiday+Derrick White精英後場組合兩人打出生涯顛峰，並不是強在Jayson Tatum+Jaylen Brown這兩人的提升和進化。

▲達拉斯獨行俠在季中透過交易分別找來P. J. Washington與Daniel Gafford2名好手，補強了前場高度，也增加籃下終結能力以及側翼投籃，可說是相當成功的操作。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠在季中透過交易分別找來P. J. Washington與Daniel Gafford2名好手，補強了前場高度，也增加籃下終結能力以及側翼投籃，可說是相當成功的操作。（圖／美聯社／達志影像）
3、輪換陣容深度：獨行俠大於塞爾提克

最近兩年我們很少看到塞爾提克有奇兵出現，經常打出扭轉乾坤改變比賽神來之筆。但獨行俠各種驚奇不斷，也都來自角色球員，P.J. Washington季後賽神來三分讓大家印象深刻，Derrick Jones Jr.幾場三分如神的得分，為獨行俠至少贏了兩場比賽，菜鳥中鋒Dereck Lively二世的二波籃板、跟進吃餅和無限大防守範圍，早已證明他非等閒之輩。

4、天賦：塞爾提克大於獨行俠 

其實塞爾提克天賦大於獨行俠，替補後衛Payton Pritchard、217公分中鋒Luke Kornet身上都有很多潛能、戰力沒有被教練挖掘出來。201公分小前鋒Sam Hauser、Oshae Brissett也都是有投籃能力，運動能力出色鋒衛搖擺人，只是他們在塞爾蒂克戲分都不重，也幾乎沒有機會發揮他們改變比賽，扭轉情勢潛能。

5、團隊：獨行俠大於塞爾提克

季後賽想要贏球，甚至贏得總冠軍，團隊合作更重於一切。

獨行俠今年季後賽打出比塞爾提克更優質團隊合作，從角色球員重要性，板凳球員爆發力就可以看出獨行俠在團隊合作和戰力整合上，都是一支更好球隊。

當然這跟教練用人、出牌、挖掘角色球員潛能密不可分。

獨行俠可以六戰打敗塞爾蒂克，贏得今年NBA總冠軍。

我可能低估塞爾蒂克，我不是神仙，我很理性。

▲達拉斯獨行俠今（31）日以124：103在西區決賽G5擊敗明尼蘇達灰狼，以總比分4：1晉級總冠軍賽。Luka Doncic此役轟下36分10籃板5助攻。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲達拉斯獨行俠今（31）日以124：103在西區決賽G5擊敗明尼蘇達灰狼，以總比分4：1晉級總冠軍賽。Luka Doncic此役轟下36分10籃板5助攻。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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