李亦伸專欄／「獨行俠>塞爾提克」　NBA總冠軍賽方程式5項勝4項

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我的預測：
獨行俠>塞爾提克，我非常理性而且堅決。
幾個理由：
1、帶隊+比賽影響力：Luka Doncic+Kyrie Irving大於Jayson Tatum+Jaylen Brown
季後賽是球星舞台，關鍵球、攻勢發起點+終結點，都要依賴超級球星。塞爾提克Jayson Tatum+Jaylen Brown擁有對位和進攻優勢，獨行俠Luka Doncic+Kyrie Irving季後賽兩人不斷打出神仙球主宰比賽，比帶隊和統治影響力，Luka Doncic+Kyrie Irving略大於Jayson Tatum+Jaylen Brown。
2、角色球員：獨行俠大於塞爾提克
塞爾提克主要就是靠先發五人支撐，Jayson Tatum+Jaylen Brown超級雙槍和超級雙衛Jrue Holiday+Derrick White建構戰力主體，教練Joe Mazzulla用人一向保守，更不擅長挖掘板凳和角色球員。
塞爾提克季後賽打出統治級表現，主要是Jrue Holiday+Derrick White精英後場組合兩人打出生涯顛峰，並不是強在Jayson Tatum+Jaylen Brown這兩人的提升和進化。
3、輪換陣容深度：獨行俠大於塞爾提克
最近兩年我們很少看到塞爾提克有奇兵出現，經常打出扭轉乾坤改變比賽神來之筆。但獨行俠各種驚奇不斷，也都來自角色球員，P.J. Washington季後賽神來三分讓大家印象深刻，Derrick Jones Jr.幾場三分如神的得分，為獨行俠至少贏了兩場比賽，菜鳥中鋒Dereck Lively二世的二波籃板、跟進吃餅和無限大防守範圍，早已證明他非等閒之輩。
4、天賦：塞爾提克大於獨行俠
其實塞爾提克天賦大於獨行俠，替補後衛Payton Pritchard、217公分中鋒Luke Kornet身上都有很多潛能、戰力沒有被教練挖掘出來。201公分小前鋒Sam Hauser、Oshae Brissett也都是有投籃能力，運動能力出色鋒衛搖擺人，只是他們在塞爾蒂克戲分都不重，也幾乎沒有機會發揮他們改變比賽，扭轉情勢潛能。
5、團隊：獨行俠大於塞爾提克
季後賽想要贏球，甚至贏得總冠軍，團隊合作更重於一切。
獨行俠今年季後賽打出比塞爾提克更優質團隊合作，從角色球員重要性，板凳球員爆發力就可以看出獨行俠在團隊合作和戰力整合上，都是一支更好球隊。
當然這跟教練用人、出牌、挖掘角色球員潛能密不可分。
獨行俠可以六戰打敗塞爾蒂克，贏得今年NBA總冠軍。
我可能低估塞爾蒂克，我不是神仙，我很理性。