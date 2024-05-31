COMPUTEX將登場！聯發科「3奈米智慧座艙平台」大秀AI應用技術
台北國際電腦展COMPUTEX即將在下週登場，聯發科將以「智慧隨行AI無所不在」為主題，展示AI創新技術，並於今（31）日表示，屆時展場將展示新一代晶片組，以及於AI、車用電子、物聯網、電視、Chromebook等關鍵領域的技術進展，像是採用3奈米智慧座艙平台，展示TomTom合作的即時智慧儀表板及導航系統等。
記者魏妤庭／台北報導
COMPUTEX正式開跑之前，聯發科已先發表2款新晶片組，包含Chromebook用的Kompanio 838和4K高階智慧電視及顯示器用的Pentonic 800。其中，Kompanio 838專為Chromebook量身打造，為8核心的系統單晶片，整合聯發科AI處理器NPU 650，能快速處理複雜運算、提升多媒體互動性及品質。Pentonic 800專為4K智慧電視、連網顯示器等大型顯示裝置優化影像、音訊和遊戲體驗，內建AI處理器性能提升50％，升級多款AI影像增強技術。
同時，聯發科表示，在今年的COMPUTEX展場將展示各類AI應用、車用電子、物聯網、電視、Chromebook、無線連網等技術成果。並指出透過AI，一支手機就能輕鬆創作圖文影音，即拍即後製，各種終端裝置都可化身互動性更高、執行力更精確的智慧助理，透過文字或聲音，控制居家智慧系統、車內影音導航系統等，打造智慧隨行的AI無所不在體驗。
其中，車用電子領域，聯發科與全球地圖製作及定位、導航技術供應商TomTom合作，展示即時智慧儀表板及導航系統，將AI體驗帶入智慧汽車。並採用3奈米製成的全新座艙平台，展示即時智慧儀表板、導航、以及與美國遊戲公司Epic Games旗下Unreal Engine合作的高階GPU多螢幕遊戲繪圖，為乘客帶來沉浸式的娛樂體驗。