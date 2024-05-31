許淑華「回娘家」推廣南投巧克力咖啡節 韓國瑜致詞全場笑翻
南投縣長許淑華今（31）日「回娘家」，在立法院跟立法院長韓國瑜同台，一起推廣、宣傳6月8日將在南投縣埔里鎮舉辦的巧克力咖啡節。韓國瑜跟許淑華過去就是好戰友，許淑華這次重返立院，也見到許多擔任立委期間的好朋友，氣氛溫馨，像是一場同學會。韓國瑜致詞時仍妙語如珠，他說，許淑華看看所有在這裡的立委，男的疲倦、女的倦容，過去的4場立法院會幾乎都有肢體衝突，非常辛苦。他在想，還好許淑華不在，萬一許還是立委，溫度會更高了，引起台下國民黨立委哄堂大笑。
記者余祥／台北報導
許淑華回娘家立法院宣傳南投巧克力咖啡節，她表示，南投是台灣重要的咖啡產地之一，在得天獨厚的條件下，栽種優質可可果，雙雙為南投帶來觀光和經濟效益。巧克力跟咖啡不再是地方產業食品了，而是讓大家做為國際的伴手禮。
韓國瑜說，一線的父母官能夠體恤自己縣裡面的士農工商、各行各業，由縣長親自當領頭羊促銷，幫各行各業衝刺，感念在心。希望所有的好朋友要能體恤，台灣的農民、漁民非常辛苦，農民肚子朝著地，背朝著天；漁民朋友出外打漁、養殖，只有一個目的，賣一個好價錢。因為有了好價錢，可以養家活口，教育下一代。
韓國瑜也說，希望廣大的消費者盡量把機會、資源，留給自己家鄉，支持南投的巧克力、咖啡。祝福南投縣第四屆巧克力咖啡節順利、成功。也希望許淑華不嫌棄，多多回到自己的娘家。
許淑華今天回立法院娘家，受到國民黨立委的熱烈歡迎，幾乎全員到場支持，其中像是柯志恩、李彥秀，都是過去許淑華擔任立委期間的好戰友，國民黨團總召傅崐萁、黨團書記長洪孟楷也到場力挺，另外還有南投的立委馬文君和游顥等。