胡瓜黃金時段遭搶走！爆「要求賠5200萬」談判破局 民視回應了
白冰冰轉戰民視週六八點黃金時段主持《超級冰冰秀》，胡瓜因此退出該時段，出現合約雙胞爭議，讓胡瓜不滿開告，強調民視5月底必須解決此事，否則律師6月會有動作，還傳出胡瓜要求賠償2024年到2026年這兩年間的5200萬元酬勞，但民視卻不願意，對此，民視也回應了。
記者吳昕蓓、楊慧玲／綜合報導
胡瓜要求賠償5200萬元酬勞，但民視只願意賠償過年後到白冰冰入駐這段3個月期間的600萬損失，價差太大疑似導致談判破局，先前胡瓜受訪時也直言：「這時段是我的，我沒有不想做，我也不曉得電視台為什麼找白冰冰？民視完全沒告訴我，我是看新聞才得知，如果要換人做，提早兩個月寄存證信函結束合約才對！」
當時胡瓜還語帶保留，認為雙方都還在協商階段，希望最後風波可以圓滿落幕，但如今卻傳出談判破局，對此，《NOWnews今日新聞》稍早向民視求證，電視台也回應：「民視與胡瓜原合約約定事項皆已履行，從未開出賠償600萬的條件，惟雙方對於合約存續問題尚無共識，民視持續努力與胡瓜溝通中。」
根據《聯合報》報導，胡瓜的老婆兼經紀人丁柔安表示，他們只能走上法律程序，「我們只是依照合約走，而且他們說要開別時段的新節目，節目在哪裡？雖然不能提合約內容，但的確希望民視履行後面2年合約，他們要找誰做週六節目，我們也都尊重，而他們也曾要我們找製作單位來做，我們也去找了，找來之後，他們又說現在是淡季，想要五月才做，結果是別人來做，我們也無奈。」