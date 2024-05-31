深度探索鐵道文化！高鐵暑假營隊 6/4起開放五年級以上學生報名
廣受青年學子歡迎的「高鐵營隊」，今（2024）年暑假營隊將於6/4起至6/13開放網路報名，高鐵歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍參加。台灣高鐵公司將安排參加暑假營隊的學員們搭乘高鐵列車，參訪科技感十足的高鐵探索館及平時難得一見的運務大樓、維修基地，進行深度導覽、實作體驗，展開一趟知性與趣味兼備的探索之旅。
記者林莞茜／綜合報導
台灣高鐵表示，「2024暑假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級）可報名，共8梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵公司將於6/14以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於6/17在活動報名網頁公告錄取名單，提醒喜愛鐵道文化的青年學子把握機會報名。
「台灣高鐵2024暑假營隊」各梯次舉辦時間，國小組為7/23(二)、7/30(二)，國中組7/24(三)、8/13(二)，高中職組7/25(四)、8/14(三)，大專組7/31(三)、8/15(四)。
據了解，高鐵營隊自2008年舉辦以來，已成為學子每年寒、暑假報名參加的熱門營隊之一，截至2024年寒假營隊為止，累計參與人數已逾5,200人；台灣高鐵公司希望透過營隊的舉辦，讓學員們認識高鐵的發展歷史、維修作業及營運服務，今年更增加介紹高鐵公司推動ESG永續發展之成果，希望讓學員們了解到，台灣高鐵不僅是安全無虞、營運卓越、注重永續的綠色運具，更致力回饋社會，讓鐵道教育向下紮根，為台灣鐵道教育盡一份心力。