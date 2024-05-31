站穩非核家園？黃暐瀚斷言：賴清德第一個4年會說到做到
行政院長卓榮泰30日拜會民眾黨立院黨團，針對能源問題，卓榮泰直言，「非核家園是一種價值」，且近日諸多閣員在被問及核電議題時，也都表明一致的目標。對此，資深媒體人黃暐瀚推測，總統賴清德的「第一個四年」，應該是不會延用核電了。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚在臉書發文指出，先前和碩董事長童子賢建議續用核電的新聞出現之後，很多媒體解讀，這是在幫賴清德放風向球，「看來賴政府是打算延用核電了」，結果包括國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝以及卓榮泰，都已經明確表示，非核家園是明確目標，台灣目前不缺電，等明年核電退場之後，也不會缺電，續用核電的議題態度開放，但光是法令鬆綁跟研議，至少需要5年。
黃暐瀚表示，結論就是賴清德的「第一個四年」，應該是不會延用核電了。他指出，政治人物提出政見，爭取選票，獲得授權（當選），執行理念，就這麼簡單；去年10月總統競選期間，賴清德「總統參選人」早已明確表示，他不會在四年任內使用核電，現在說到做到，是政治人物負責任的態度。
黃暐瀚也提過去例子，如同前總統馬英九執行參選政見兩岸交流大三通，前總統蔡英文也是執行參選政見，拒絕九二共識毫不妥協，「選前說法，選後堅持，這是民主的機制，也是民主的過程。」