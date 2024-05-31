張小燕受黃子佼波及！神隱2個月「近照流出」私下真實面曝光
藝人黃子佼去年被爆出性騷擾風波，今年又被發現持有未成年不雅片，遭到民眾撻伐，連同妻子孟耿如、師父張小燕、徒弟Lulu等人都受到波及。張小燕自從4月3日發布地震文之後，在社群上神隱至今，知名連鎖火鍋店今（31）日清晨PO出張小燕到店內用餐的照片，透露她私下親民的一面。
記者薛羽彤／綜合報導
黃子佼上個月3日被爆出持有上百部女性不雅片，而且還包含7部未成年相關，讓眾人忍無可忍，連師父張小燕也受到波及。張小燕同天的地震文，被網友洗版，指責她包庇黃子佼，不滿她至今仍與黃子佼有合約在身，認為她該出面說話，「演藝圈的資深大前輩，身為女性，請問您何時可以出來說點話呢？」
張小燕神隱至今，今日內湖一家連鎖火鍋店，PO出張小燕的照片，坦言她非常親民，「每次小燕姐來我們都會問她要不要坐包廂，來了好幾次都說沒關係我坐一般位子就可以了，真的是有夠親民，客人看到都會過去要求合照，來者不拒，超級可愛！」照片中張小燕笑容滿面，氣色看上去不錯，身形也維持原樣。
事實上，黃子佼出事後，張小燕悶不吭聲，好友高愛倫一度曬出兩人對話，張小燕直呼「我真是傷透了，我真的頭都抬不起來，一輩子沒有這樣怕見人」，也坦言自己對於黃子佼很多私下的行為都不知道，「覺得對不起耿如，如果早知道我決不會讓她嫁給他！」
※【NOWnews 今日新聞
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