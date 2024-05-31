劉寶傑變Rap歌手！「關鍵新說唱」片段爆紅 正妹翻跳7秒萬人朝聖
知名節目主持人劉寶傑因為特別的主持風格相當出名，其最受到歡迎的政論節目《關鍵時刻》日前在聊到中國封殺問題時，劉寶傑快速的唸出一串評論，結果因為語速相當快又順暢，竟然被網友混合鼓聲變成一首歌曲，劉寶傑瞬間變成Rap歌手，甚至還有人將其因為編舞翻跳，在社群引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
中國最近從股市、房市表現來看，當前的經濟情勢並沒有太樂觀，結果中國官方在今年大動作禁止專家學者、媒體業對中國經濟有任何負面的評論，透過網路禁言、刪除文章來避免負面評論持續流傳，連涉及中國農民工真實生活的紀錄片，也因為「太寫實」被下架，全面把「唱衰中國經濟」提升到國家安全層面，嚴重警告只能說好不能唱衰，加強控管言論。
而劉寶傑過去在政論節目《關鍵時刻》聊到該議題時，以超快語速「因為你在兩岸問題上面，你在台獨問題上面，你在意識形態上面，你跟中國唱反調」來評論分析，結果沒想到因為語速的問題，網友突發其想將這節目片段剪下，並且融合背景音鼓聲，讓劉寶傑該段話聽起來超像在唱饒舌，新的迷因再度爆紅。
《關鍵時刻》變《關鍵新說唱》！網紅、學生搶跳流量超高
而該影片曝光之後，就在社群上廣為流傳，不少人紛紛表示：「寶傑啥時變成饒舌歌手了啦？」、「關鍵時刻變成關鍵新說唱，推推」、「竟然這麼好聽！我去找原版是真的很有節奏感的在講這段」、「加上鼓聲太猛了，寶傑可以出道了啦」、「完全可以出道沒問題，節奏感賊好的」。
而該影片不只被做成饒舌歌曲以外，還有人編舞在社群形成「舞蹈挑戰」，許多表演藝術科的學生都各種翻跳，知名YouTuber「一樓」日前也在Tik Tok加入戰局表示：「我跟得上啊！」利用網友做的劉寶傑Rap說唱歌曲跳出7秒舞蹈，俏皮又可愛搭配一樓的高顏值，影片就吸引將近50萬人觀看，按讚數高達6萬人，不少粉絲都大讚：「跳得太好看了啦」、「一樓好可愛啊！7秒影片看了一小時」。