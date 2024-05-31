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鴻海科技日10/8登場！1天變2天　預告推「耳目一新」車款

▲鴻海今（31）日舉行股東會，由董事長劉揚偉親自主持。由於這次適逢集團50周年，因此現場也規劃股東會特展，包括電動車靜態秀。（圖／記者許家禎攝，2024.5.31）
▲鴻海今（31）日舉行股東會，由董事長劉揚偉親自主持。由於這次適逢集團50周年，因此現場也規劃股東會特展，包括電動車靜態秀。（圖／記者許家禎攝，2024.5.31）

記者許家禎／台北報導

鴻海股東會今（31）日登場，針對電動車發展，董事長劉揚偉表示，今年在台灣，MODEL C正式量產，整體前4個月的出貨量已經超過2000台，預計全年將會超過萬台，營收目標將超過新台幣百億元。同時也宣布鴻海科技日將在10月8日舉行，在10月9號首次開放給大眾參觀，預告屆時將推出讓大家耳目一新的車款。

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鴻海董事長劉揚偉表示，去（2023）年在高通膨與高利率的環境下，營收達6.16兆元，為歷年次高。EPS 10.25元，為近16年新高，且三率三升。全年毛利率6.3%、營業利益率2.7%、淨利率2.31%。鴻海決議配發2023年度每股5.4元現金股利，為掛牌以來新高。

在電動車佈局方面，2022年開始陸續量產電動巴士、電動曳引機，今年在台灣，MODEL C 正式量產。前4個月的出貨量已經超過2000台，預計全年將會超過萬台，營收目標將超過新台幣百億元。今年的第4季，鴻海另一款乘用車MODEL B將完成量產前的準備，預計今年底到明年初這段時間開始接受預訂。

在EV軟體方面，鴻海也取得了ISO 26262最高功能等級的安全認證，肯定了軟體的品質和安全性。鴻海與合作夥伴在地營運的BOL商業模式，提供客戶EV軟體服務，以及協助他們達到軟體定義汽車的能力。去年啟用的高雄軟體研發中心，未來會以三大智慧平台為基礎，加速推動台灣軟體產業的發展。

特別的是，鴻海今年成立50週年，今年股東會特別在虎躍總部一樓舉辦股東限定特展，端出MODEL C、MODEL B、MODEL E、MODEL V以及MODEL Ｎ等5款電動車外，也利用公司自製的MODEL T電動巴士為股東提供接駁服務。

另外，股東會上也正式對外宣布，今年將會擴大舉辦第5屆鴻海科技日，從過去的1日活動增加為2天，屆時還會更為完整的展示「三大平台」以及AI，並推出讓大家耳目一新的車款，以及其他關鍵產品。今年科技日提前到10月8號舉行，在10月9號首次開放給大眾參觀，讓對鴻海科技日有興趣的朋友可以親自蒞臨體驗，了解集團的最新技術發展。


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