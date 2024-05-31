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監獄美食公道伯來了！超哥開箱「獄內三餐」　1低調極品菜吃上癮

▲超哥近日推出監獄系列新片，他邀請2名過去曾入獄服刑的來賓，分享獄中生活及伙食，其中一道自製的「蹦粥」料理引起熱議。（圖／翻攝超哥IG）
▲超哥近日推出監獄系列新片，他邀請2名過去曾入獄服刑的來賓，分享獄中生活及伙食，其中一道自製的「蹦粥」料理引起熱議。（圖／翻攝超哥IG）

記者賴禹妡／綜合報導

知名實況主Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣大麻菸彈被判刑4年2個月，在本月16日正式進入監獄服刑。而曾與Toyz爆發衝突的網紅超哥近日在YouTube頻道推出2支新片，他邀請2名過去曾入獄服刑的來賓，分享獄中生活及伙食，其中一道自製的「蹦粥」料理，讓兩人仍難以忘懷，出獄後仍時不時會回味。

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超哥YouTube頻道「超派人生Superpie」近日推出監獄系列新片，他邀請2名曾入獄過的來賓，分享獄中生活及見聞。其中一題為「監獄的伙食好不好吃？」來賓們回答，台北監獄的伙食最好吃，但一樣有難吃又奇怪的菜色，例如三色豆勾芡、馬鈴薯加五香粉等，直呼根本是「狗看了都搖頭，豬吃了都流淚。」

▲（圖／翻攝自YT頻道「超派人生Superpie」）
▲曾入獄過的來賓們直言，監獄內有些難吃又奇怪的菜色，例如三色豆勾芡、馬鈴薯加五香粉等。（圖／翻攝自YT頻道「超派人生Superpie」）
來賓們表示，監獄伙食時常會取桌宴菜色的名字，讓外界以為受刑人吃得很好，其實只是名字好聽，「他會有一個樣本，你看這個菜感覺跟外面差不多，但它味道就是難吃的。」舉例來說，若是綠色蔬菜往往就會套上「翡翠」2字，另外雖然每餐都有肉吃，但煮出來味道不好吃，且還有外面市面上找不到的「迷你雞翅」。

2位來賓也分享監獄內自創的「稀有菜色」，其中有一道「蹦粥」讓2人難以忘懷。做法就是先將泡麵捏碎後，將碎麵及調味料加進熱粥中攪拌，不僅夠味還能吃到脆脆的口感，讓他們即使出獄後仍時不時會回味，甚至廚房內隨時備妥5包同款泡麵。

▲（圖／翻攝自YT頻道「超派人生Superpie」）
▲先將泡麵捏碎後，將碎麵及調味料加進熱粥中攪拌，就是監獄內的稀有菜色「蹦粥」。（圖／翻攝自YT頻道「超派人生Superpie」）

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