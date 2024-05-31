JJ Redick接湖人主帥機率越來越高？隊記：他是毫無疑問的領跑者

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根據美媒《The Athletic》的湖人隨隊記者Jovan Buha透露，「JJ Redick在過去一周內獲得的聲勢正在增加，許多內部人士都認為他是獲得這個職位（湖人新任總教練）的領跑者，同時獲選的機率看似也越來越高。湖人目前仍在進行徹底的尋找過程，也正著手進行更多的人選面試。」
鵜鶘助教Borrego也有機會接任 他與Anthony Davis關係密切
而湖人總教練還有無其他潛在人選，Jovan Buha則是點名鵜鶘助教James Borrego也有機會，他說：「湖人球團和聯盟的消息人士表示，湖人周三在球隊的訓練場，面試了鵜鶘的助理教練James Borrego，Borrego跟Anthony Davis關係很好，這是湖人尋找教練時的一個重要因素。而LeBron James則是已經明確表示，他將與這個過程（選擇新任總教練）保持距離，並允許球隊做出任何決定。」
至於湖人新任主帥要有什麼特質，《ESPN》記者Dave McMenamin則說：「湖人的下任總教練，應該是一個能設法將這套並不完美的陣容，最大化利用的人，還要是一個能夠承受打擊的人。所以這份工作並不會容易，需要特別的人選才能做到，我認為那是湖人在JJ Redick身上看到的特質。」