韓國醉男大鬧機場！「飆髒話」遭警大外割壓制 民眾一片掌聲叫好
近期不少海內外旅客選擇前往台灣進行放鬆之旅，不過昨（30）日小港機場一名來自韓國的旅客就做出錯誤示範，該名韓籍男子疑似酒醉，人已踏出入境管制門後才想到有行李遺落在海關檢查處，想要返回卻遭航警、保全制止，盛怒之下大聲罵髒話，還比出不雅手勢，失控舉措讓航警瞬間將他壓制在地，現場目擊民眾見狀全拍手叫好，今（31）日男子遭依妨害公務罪移送偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
事發當天有民眾將全過程錄影PO網，根據畫面顯示，韓籍男子身材高大，穿著白衣、白褲，站在入境管制門試圖和保全溝通，頻頻喊著「my passport、money」並大聲喊叫抗議，不過男子站在門口，嚴重影響後方旅客出入，保全希望男子先行離開，但是男子仍不聽勸，雙方發生推擠衝突，後續航警到場將男子帶至一旁，不過依然溝通無效。其中有一名機場人員打算離去時，男子拿著手機衝上前拍攝，並對航警罵髒話，航警立即將他壓制在地，現場隨即響起一片掌聲，支持警方強力執法。
小港航警指出，30日晚間10點38分一名韓籍旅客搭乘VN-586河內往高雄班機，該男子入境時已酒醉，自己離開入境管制門後，赫然才發現還有一件行李遺留在海關檢查處，因此想返回該處取回行李，但是如果因為是行李未領齊，應由航空公司帶領旅客提領，因此遭到阻擋。
小港航警表示，雙方溝通過程因為語言不通，與值勤公務人員發生爭執，不僅妨礙入境旅客通行，影響航廈秩序，甚至以不雅手勢及穢語侮辱執勤員警，因此警方即依妨害公務現行犯將他逮捕，今天通譯到場陪同男子訊問，警方依違反刑法妨害公務罪，將男子移送高雄地檢署偵辦。