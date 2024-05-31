國道火燒車事故件數3年內近500件 高公局：「這5個原因」最常見
端午連假即將到來，上路前記得先檢查車輛，根據高公局統計，近3年國道火燒車事故件數近500件，常見火燒車原因包含引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎以及操控不當撞擊。並提醒用路人平時保養應注意輪胎、五油、三水，並避免在車內放置易燃物品。若行進間發現異常，注意後方來車將車輛逐漸滑離車道停在路側待援。
記者魏妤庭／台北報導
高公局統計指出，近3年國道火燒車事故件數在110年有113件、111年有140件、112年有185件，另今（113）年截至4月為止，也有56件，相較去年的53件略為增加。若進一步分析常見火燒車原因，分別是引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎或操控不當撞擊等。
高公局表示，火燒車除造成用路人生命財產損失外，對道路交通影響之範圍及時間亦較一般事故為廣，也可能引發二次事故，呼籲用路人平常確實做好車輛保養，行前做好車輛檢查，以確保行車安全。
高公局提醒，用路人平時保養車輛，應注意輪胎，燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油等五油，以及引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水等三水的保養。同時避免車內放置易燃物品，行前確認儀表板指示燈有無亮起，注意引擎運轉有無異音，或是輪胎胎紋、胎壓及外觀是否正常。
高公局表示，用路人行進中發現車況異常，應儘速啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路側待援。倘若無法滑離車道，應立即顯示危險警告燈減速停車，在確認安全下儘速疏散車上乘員到護欄外或安全處所待援，並於車輛後方100公尺放置車輛故障標誌，自利用1968APP警政報案功能或手機直播1968通報交控中心。