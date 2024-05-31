「法官」Aaron Judge第18轟出爐！並列全壘打王　洋基8：3宰天使

我是廣告 請繼續往下閱讀
洋基此戰推派左投Carlos Rodon先發，至於天使則是派出Patrick Sandoval迎戰。天使此戰打擊率先發難，在第2局靠著捕手Logan O'Hoppe敲出陽春砲，率先取得1：0領先。比賽來到4局上半，輪到洋基發起攻勢，靠著強打Aaron Judge大棒一揮，敲出左外野超前兩分彈，幫助球隊逆轉超前。
Soto7局上敲關鍵三壘安打 成此戰洋基致勝功臣
比賽來到7局上，洋基再靠著天使後援投手Adam Cimber控球不穩，他僅投0.1局就被敲1安、丟4保送，單局狂失5分，當中包含Juan Soto的一支關鍵清壘三壘安打，幫助洋基擴大領先優勢。天使7局下雖然追回2分，但洋基領先分數夠多，並在第8局增添1分保險分，終場就以5分之差擊敗天使，收下2連勝。
洋基強投Carlos Rodon今日主投6局，被打出3支安打失3分，順利收下個人本季第7勝，也是個人連續5場比賽，至少幫球隊吃滿6局，賽後防禦率為3.09。不過，洋基也中斷先發投手群連續16場比賽，至少投滿5局，且失分在2分以下的隊史史上最長紀錄。
至於Aaron Judge此戰4局上開轟，個人本季第18支全壘打出爐，目前與金鶯年輕游擊砲Gunnar Henderson、太空人強打Kyle Tucker並列大聯盟全壘打王。而根據美媒《美聯社》指出，Judge也成為自1930年洋基傳奇球星Lou Gehrig以來，第一位洋基隊史單月敲12轟，但也打出12次雙殺打的球員。