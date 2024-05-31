台灣134項產品遭中止適用ECFA ！胡錫進：相信台灣民眾能理解
中國財政部今（31日）公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，按現行有關規定執行。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進於微博發文，「台獨」不但在經濟上背離台灣社會的利益，也會破壞台灣產業界與大陸這個龐大市場的聯繫。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
胡錫進在貼文指出，中國國務院關稅稅則委員會中止對台灣地區134個稅目產品關稅減讓，是非常正確並且得民心的決定，相信普通台灣民眾也會理解大陸所做的反制，而台灣業界需要向賴清德當局要說法，讓後者補償台獨路線所導致的台灣業界經濟損失。
胡錫進聲稱，台灣民進黨當局不僅政治上謀「獨」，而且一直在破壞《海峽兩岸經濟框架協議》（ECFA），遭到反制勢之所然，而且台灣對大陸一直存在巨大順差，2023年台灣的順差高達805.5億美元。
最後，胡錫進提到，「台獨」不僅政治上是死胡同，突破底線必然引發戰爭，而且在經濟上背離台灣社會的利益，破壞台灣產業界與大陸這個龐大市場的聯繫。民進黨當局在讓2300萬民眾為他們的政治野心埋單。
在中國財政部發布有關公告後，中國國台辦、中國商務部也紛紛表態，支持相關主管部門，採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓施，強調ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署，卻因賴清德當局頑固堅持台獨，造成有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓，強調「有關責任完全在民進黨當局」。