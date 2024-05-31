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賺最多不再是醫師！「2行業」登現代高薪霸主　平均月薪超過31萬

▲勞動部30日公布「2023年職類別薪資調查」，可見醫師月薪雖為17萬534元，但航空駕駛員與取得正式資格的精算師更為高薪。（示意圖／取自unsplash）
▲勞動部30日公布「2023年職類別薪資調查」，可見醫師月薪雖為17萬534元，但航空駕駛員與取得正式資格的精算師更為高薪。（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

勞動部30日公布「2023年職類別薪資調查」，其中可見醫師月薪為17萬534元，但航空駕駛員與取得正式資格的精算師，月薪分別為31萬4777元及20萬5375元，較醫師高出許多。另外低薪行業則有住宿業清潔及家事工作人員，包含建築清潔工、房務人員等，月薪僅3萬246元。

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勞動部公布的「2023年職類別薪資調查」當中，從全年總薪資調查可見，航空駕駛員年薪高達352.9萬，取得正式資格的精算師年薪高達339萬元，如總經理、總執行長等高階主管年薪高達259.6萬元，醫師年薪則是234萬元。

▲雇主約好面試時間，求職者卻狂遲到隔天凌晨。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲取得正式資格的精算師年薪高達339萬元，在高薪行業中排名第二。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
若是從各細職類月薪觀察，不含主管及監督人員來看，月薪最高的職業仍是航空駕駛員，排名第二為精算師，第三才是醫師，後面依序為船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員，上述月薪均超過10萬元。至於年薪超過150萬元的行業，排名依序為航空駕駛員、精算師、醫師、船舶監管人員（含引水人員）、電信工程師、律師。

年薪最低行業為廢棄物收集工及回收資源分類工，全年年薪僅36.7萬元，第二名為收票員、引座員、休閒遊樂場所服務員年薪為36.8萬元，停車場管理員年薪為36.9萬元排第三，導遊、領隊及解說員則是年薪37萬元。

▲一名不會開車的網友在新北市板橋區購買預售屋，但非常猶豫是否要選擇一起買車位，因為若是不買車位，總價可以少255萬，若是將車位出租，則要等38年才會回本。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲停車場管理員年薪為36.9萬元，為低薪行業其中之一。（示意圖／記者徐銘穗攝）

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