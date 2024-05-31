恐怖燃燒瞬間曝！台南男不爽前妻愛上老闆 衝火鍋店潑漆引發大火
5月12日母親節當天，台南一間安平區郡平路上某火鍋店發生驚悚火警，陳姓犯嫌疑似不滿前妻與火鍋店老闆交往，跑到火鍋店內潑漆、砸玻璃，油漆揮發瞬間燃起大火，整間餐廳陷入一片火海之中，導致陳嫌與2名顧客受傷，事發瞬間也曝光，場面十分驚悚。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，在事發前，陳嫌帶著整桶油漆在店內隨處潑灑、鐵鎚砸窗，其中一面窗戶嚴重碎裂，當陳嫌把整桶油漆潑灑至餐桌時，瞬間引發大火，火勢十分猛烈，導致店內顧客見狀紛紛驚逃，身穿藍衣的陳嫌手腳也著火，不斷揮擺試圖滅火。
根據調查，陳嫌今年3月份才與前妻離婚，疑不滿身為火鍋店員工的前妻，與火鍋店老闆交往，已經多次前往騷擾，事發當天持鐵鎚砸玻璃、潑油漆洩憤，未料引發火警，事件造成陳嫌右手2度2%燒燙傷，左手5公分撕裂傷，顧客65歲張姓男子雙手雙腳，約2度15%燒燙傷，兩人雙雙送醫，以及一名26歲曾女左手3度2%燒燙傷，拒絕送醫。
警詢後警方依殺人未遂、毀損、公共危險罪嫌送辦，檢方向法院聲押，台南地院認為陳嫌供詞避重就輕，其所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，刑度極重，此等重罪本常伴有逃亡之高度可能裁定羈押。