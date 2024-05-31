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今日軍武／烏克蘭重建海軍！新購護衛艦在土耳其海試　年底交付

▲土耳其海軍島嶼級護衛艦，也外銷至巴基斯坦與俄羅斯。（圖／美國海軍）
▲土耳其海軍島嶼級護衛艦，也外銷至巴基斯坦與俄羅斯。（圖／美國海軍）

記者呂炯昌／台北報導

2022年2月俄烏戰爭爆發後，烏克蘭缺乏大型艦艇與俄羅斯對抗，僅能靠快艇和無人艇不斷在克里米亞外海與俄羅斯黑海艦隊對抗。不過，情勢即將改變，烏克蘭重建海軍獲得進展，由土耳其承包商建造的2300噸級護衛艦「伊凡馬澤帕號」（Hetman Ivan Mazepa，F-211）正在進行海上測試，預計年底前交付。

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冷戰後缺乏經費維持海軍

1991年底蘇聯解體後，烏克蘭與俄羅斯劃分了黑海艦隊，烏克蘭獲得黑海艦隊20%的船隻。但是由於缺乏資金，大多數烏克蘭海軍艦艇已經報廢或維護不善，建造中的船艦也因為欠缺經費而無法繼續造船。1998年澳門創律集團以2000萬美元標下完工6成的「瓦良格號」航艦，2000年由拖船從黑海拖回中國大連。2004年，中國政府以8.78億元人民幣正式取得艦體部分的所有權，隔年起由中船重工集團的大連造船廠實施後續興建與改裝。2012年9月25日，正式交付中國人民解放軍海軍，命名為「遼寧艦」，成為中國海軍第一艘航空母艦。

2014年俄軍入侵克里米亞，在克里米亞危機期間，俄方在塞瓦斯托波爾港外鑿沉船隻，堵塞航道使烏克蘭船艦無法離開，導致塞凡堡海軍基地的烏克蘭船艦沒來得及撤退，就被俄羅斯扣留。至2022年俄羅斯入侵烏克蘭前，烏克蘭僅有1艘護衛艦、1艘登陸艦、10多艘巡邏艦與60多架直升機，完全不是俄軍的對手。2023年5月31日，俄軍宣稱擊沉了烏克蘭海軍最後一艘戰艦「尤里奧萊菲連科號」（Yuri Olefirenko），但烏克蘭海軍沒有對該事發表評論。

重建海軍 首艘護衛艦在土耳其海試

2020年10月，烏克蘭與土耳其簽署軍事合作協議，土耳其將為烏克蘭海軍建造兩艘「島嶼級」護衛艦(Ada-class corvette)。首艦「伊凡馬澤帕號」於2022年10月2日下水，預計2024年交付。伊凡馬澤帕是17世紀的烏克蘭哥薩克英雄，反抗沙皇彼得一世而聞名。

第2艘護衛艦「海曼伊凡維霍夫斯基號」(Hetman Ivan Vyhovskyi)，於2023年8月安放龍骨，預計2025年交付烏克蘭。海曼伊凡維霍夫斯基也是17世紀烏克蘭抗俄英雄，他選擇加入波蘭-立陶宛聯邦，反抗俄羅斯。

「島嶼級」護衛艦滿載排水量2,300噸，武裝為1具OTO 76公釐快砲、2具4聯裝AGM-84魚叉反艦飛彈、2具雙聯裝魚雷發射器，可發射Mk46與Ｍk54型輕型魚雷，防空武器為1具21聯裝RIM-116「海公羊」（SeaRAM）飛彈發射器。該型護衛艦除土耳其海軍使用外，也外銷至巴基斯坦與烏克蘭。



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