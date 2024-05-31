遭校園霸凌女生離世 中市教育局曝妹妹也被網路霸凌

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台中市政府教育局表示，女生去年5月休學後，今年1月在校外自傷不幸離世，家長2月22日向學校申請疑似生對生霸凌事件調查，學校依規定通報、2月26日召開校園霸凌防制因應小組會議決議受理，並外聘專家學者、法律專業人士及校內教師各1人組成調查小組，5月初完成相關人員訪談。
此外，女生的妹妹疑與同校學生發生網路霸凌，學校獲知後依今年4月17日新修訂的《校園霸凌防制準則》處理，5月16日召開審查小組決議受理，並外聘專家學者、法律專業人士、校內教師代表組成3人處理小組，5月20日已召開處理小組會議，對於生對生發生霸凌案件，積極協調雙方調解。
教育局指出，學校今天召開第2次處理小組會議，因調解仍未果，已決議啟動調查程序，教育局將督促學校加速進度，並提供學生輔導諮商資源，減少學生心理創傷，同時呼籲各校須加強宣導防制校園霸凌處遇知能，針對有輔導需求的學生，必要時應轉介台中市學生輔導諮商中心，由專業輔導人員提供3級輔導處遇措施。
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