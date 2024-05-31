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遭校園霸凌女生離世 中市教育局曝妹妹也被網路霸凌

▲台中市議員王立任揭發李姓女高中生拒絕同班女同學示愛，遭集體霸凌後自傷致死事件。（圖／翻攝台中市議會YT，2024.05.31）
▲台中市議員王立任揭發李姓女高中生拒絕同班女同學示愛，遭集體霸凌後自傷致死事件。（圖／翻攝台中市議會YT，2024.05.31）

記者顏幸如／台中報導

台中市立某高職發生疑似校園霸凌，導致女生休學後自我傷害離世，台中市政府表示，校方2月26日召開校園霸凌防制因應小組會議、組成調查小組啟動調查，5月初完成相關人員訪談。妹妹被網路霸凌的部份，以4月新修訂的《校園霸凌防制準則》處理、積極協調雙方調解，但目前調解無結果。對於自傷離世的高職生，教育局深感遺憾與不捨。

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台中市議員王立任今（31）日揭發李姓女高中生拒絕同班女同學示愛，遭集體霸凌後休學、自傷致死事件。市議員黃守達批評，女生元旦過世，校方卻於50幾天後才建議家長提霸凌調查，他問「明明有疑似霸凌，校方就可以調查，為什麼一定要等家長來提」？市議員謝志忠說，去年豐原高中師對生霸凌案歷歷在目，兩案的孩子都經過極度痛苦難熬的過程，市府應該全面檢視，校園輔導機制有無發揮功能？

台中市政府教育局表示，女生去年5月休學後，今年1月在校外自傷不幸離世，家長2月22日向學校申請疑似生對生霸凌事件調查，學校依規定通報、2月26日召開校園霸凌防制因應小組會議決議受理，並外聘專家學者、法律專業人士及校內教師各1人組成調查小組，5月初完成相關人員訪談。

此外，女生的妹妹疑與同校學生發生網路霸凌，學校獲知後依今年4月17日新修訂的《校園霸凌防制準則》處理，5月16日召開審查小組決議受理，並外聘專家學者、法律專業人士、校內教師代表組成3人處理小組，5月20日已召開處理小組會議，對於生對生發生霸凌案件，積極協調雙方調解。

教育局指出，學校今天召開第2次處理小組會議，因調解仍未果，已決議啟動調查程序，教育局將督促學校加速進度，並提供學生輔導諮商資源，減少學生心理創傷，同時呼籲各校須加強宣導防制校園霸凌處遇知能，針對有輔導需求的學生，必要時應轉介台中市學生輔導諮商中心，由專業輔導人員提供3級輔導處遇措施。

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