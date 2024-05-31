獨家／張學友歌迷遭詐騙！51張黃牛票要價34萬全沒了
張學友台北小巨蛋演唱會今（31）日登場，《NOWnews今日新聞》記者獨家採訪到一名來自新竹的林小姐，她透過朋友幫忙買門票，雙方都是透過一名自稱「張學友歌友會」成員的人購票，對方製作假的取票畫面博取信任，想不到最後51張特區黃牛票、總計新台幣34萬5880元，全被詐騙集團騙走。
記者黃雅琪／台北報導
林小姐透露，自己遭到詐騙集團騙了21張要價新台幣11萬2000元的門票；她的友人則是替朋友代買了30張票，要價新台幣23萬3880元。5月13日友人被警方告知，聲稱歌友會成員賣票者是詐騙集團、隨即報案；5月25日林小姐到超商要領票，才發現對方給的序號取不了票，隔日傍晚去警局報案，兩人合計遭騙新台幣34萬5880元。
今年54歲的林小姐，是一名深愛張學友超過20年的資深歌迷，歌神難得來台舉行演唱會，她因為太想朝聖偶像而被詐騙集團利用，受訪時露出滿滿的無奈，昨晚得知演唱會現場要釋放零星票券，特別請另一名友人顏小姐，今日一大早10點多就在現場頂著酷暑排隊，一直到剛剛3點半釋出票券後，她仍然沒有買到票，苦苦拜託記者幫她找票，失望難過的表情令人相當不忍。