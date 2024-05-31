19歲美女留學生在新加坡墜樓！懷疑中國男友涉案　死因成疑雲

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據悉，李佳軒的母親在2015年病逝，她的父親在2016年拿出自己所有的積蓄，送女兒到新加坡國際學校求學，今年5月李佳軒在新加坡國際學校完成所有IB課程及其考試，並陸續申請了香港、澳門以及澳洲多所學校的大學入學，正在等待結果出爐。
李佳軒的父親稱21日晚間他還和女兒打過視訊電話，一起處理本科申請的事項，女兒當時看上去沒有任何不妥。尤其在去世前女兒早已完成所有入學申請和考試，在學業上已經沒有壓力，他無法理解女兒為何選擇自盡。
李佳軒的男友萬森（化名）30日接受當地媒體訪問時稱，事發當晚他不在她身邊，但兩人的訊息內容都很正常，她也沒有心情不好的跡象。同樣來自中國的萬森說警方早已有他的不在場證明，同時他也把李佳軒留在他家的所有物品都交予警方偵辦。
萬森指出兩人交往約11個月的期間，李佳軒多次向萬森表達懼怕父親的情緒，也多次發來傷勢照片。他說：「我很心痛她，我也都是讓她往好的一方面想，再忍一忍，我也不知道他們具體都發生了什麼事。」萬森補充說，李佳軒曾向他哭訴過，自稱非常害怕在6月1日畢業後返回中國面對父親，甚至不敢與父親同住。
萬森形容女友可愛、善良又堅強，對於她的死訊他也感到驚訝和悲慟。「面對不公她也能調整，哪怕可能真的很難受。佳軒很為別人著想，也不想讓人擔心她。」
李佳軒的父親則認為全案疑點重重，例如李佳軒墜樓地點並非自己住的公寓，而是附近不相通的社區；另外，女兒一共有兩部手機、兩台筆記型電腦、一部平板電腦以及一部Apple Watch，而事發後能找到的只有一台久未使用的筆記型電腦，其他電子設備都不清楚去向。他希望新加坡警方能深入調查，但需要耗時3個月至6年才能結案。
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