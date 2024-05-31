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邦克列酸是什麼？法醫證實寶林茶室2死禍首　預防、中毒症狀5重點

▲遠百信義A13的知名素食餐廳「寶林茶室」3月發生食物中毒案，造成4人死亡，震驚社會。（圖／記者張勵德攝）
▲遠百信義A13的知名素食餐廳「寶林茶室」3月發生食物中毒案，造成4人死亡，震驚社會。（圖／記者張勵德攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北知名素食餐廳「寶林茶室」3月發生食物中毒案，造成4人死亡，震驚社會。繼衛福部鎖定中毒原因為邦克列酸造成後，法醫鑑定報告也出爐，驗出2名死者的死因與邦克列酸有關聯，另2名死者死因仍在鑑驗中。邦克列酸是什麼？致死率有多高？中毒症況有哪些？能預防嗎？《NOWnews今日新聞》整理５重點，帶讀者一文掌握。

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1、 邦克列酸是什麼？
根據衛福部台中醫院家醫科衛教資訊指出，邦克列酸（Bongkrekic Acid），舊名米酵菌酸，是一種由唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型（Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans）產生的粒線體毒素。

此菌主要產生於發酵的玉米麵等變質澱粉類製品、穀物發酵製品（如腸粉、河粉、酸湯子、年糕、湯圓、玉米澱粉、發酵糯小米等）、變質的鮮銀耳、木耳之中，存在於土壤與各種植物中，當溫度介於 22°C 到 30°C 時，為有利於毒素生長的環境。

唐菖蒲伯克氏菌容易在富含脂肪酸的食物中繁殖，但唐菖蒲伯克氏菌本身容易被殺死。而邦克列酸具有非常強的耐熱性，即使經過 100℃ 的沸水煮沸，或者使用 120℃ 高壓鍋蒸煮也很難分解或轉化，進而破壞它的毒性。因此，避免食用可疑的發酵食品是預防邦克列酸中毒的關鍵。

▲邦克列酸會卡死在ATP／ADP載體結構裡，讓它無法進出粒腺體。（圖／取自BillyPan 潘建志醫師粉專）
▲邦克列酸會卡死在ATP／ADP載體結構裡，讓它無法進出粒腺體。（圖／取自BillyPan 潘建志醫師粉專）
2、邦克列酸對人體健康影響為何？
當食物產生邦克列酸時，即使清洗、浸泡，甚至是高溫、高壓烹煮後都無法去除。邦克列酸污染食品後的潛伏期為 1~10 小時，主要影響器官為肝臟、大腦和腎臟，因毒素會破壞細胞中的粒線體，影響粒線體產生能量，導致細胞損傷及死亡。根據美國衛生研究院指出，只要 1~1.5 毫克的邦克列酸就可能對人類致命。

3、邦克列酸中毒症狀有哪些？
人類中毒的症瀆與其他粒線體毒素的臨床表現相似，但嚴重程度和時間進程有所不同，包括精神不振、頭暈、嗜睡、心悸、腹痛、嘔吐等症狀。患者在檢查期間的發現包括低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸和四肢僵硬、潮式呼吸（Cheyne-Stokes respiration，CSR）、休克、昏迷和死亡。

4、發現可能是邦克列酸中毒時該怎麼辦？
一旦出現疑似邦克列酸中毒的症狀（如噁心、嘔吐、腹痛等），應立即尋求醫療幫助。提供詳細的近日飲食內容與地點以助於診斷。

5、邦克列酸可以預防嗎？該怎麼做？
台中醫院家醫科提醒，應注意食物保存，避免食用已變質或未正確保存的澱粉類食品和發酵食品，因邦克列酸具有高耐熱性，日常烹飪方法（如蒸、煮、炸）難以完全消除其毒性，建議避免食用可疑來源的發酵食品，選擇新鮮、優質的食材，特別是選擇澱粉類和發酵食品時更應謹慎再謹慎。
 

▲沈富雄驚曝，他有一個朋友的姪女「粿仔條她吃得不多，只吃兩口，但7小時就昏迷了，她吃的那部分、那2口，含毒最多！」（圖／翻攝寶林茶室臉書）
▲寶林茶室食物中毒釀4死，事發之初，讓不少人都喊暫時不敢吃粿條、河粉與腸粉等3美食了。（圖／翻攝寶林茶室臉書）
邦克列酸6月起列常規稽查項目　至少抽查100件

食藥署日前表示，今年6月就會將邦克列酸開始列入稽查項目，稽查品項包含米麵濕製品，在前端原料製造廠、餐飲業產品都會進行檢驗。衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富日前受訪表示，因應夏季將至，6月到8月將啟動專案稽查，預計至少在全台抽查100件，未來也將以抽查結果等資料，與專家做進一步討論。至於賣場試吃、包裝產品下游零售通路等，因風險較低，暫不列入稽查。

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