今晚不去夜市！黃仁勳作東宴客　廣邀供應鏈夥伴共享古早味晚餐

黃仁勳到處跑！不只COMPUTEX　傳將出席技嘉活動、與雲達高層會面

▲輝達執行長黃仁勳來台行程滿滿，不僅將到大巨蛋開球、台大演講，在COMPUTEX後還傳將參與技嘉活動、與雲達高層會面。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達執行長黃仁勳來台行程滿滿，不僅將到大巨蛋開球、台大演講，在COMPUTEX後還傳將參與技嘉活動、與雲達高層會面。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者魏妤庭／台北報導

今（2024）年可說是AI元年，也使輝達股價漲勢不斷攀升，輝達執行長黃仁勳的一舉一動也備受各界關注。近日，黃仁勳為了參加台北國際電腦展（COMPUTEX），提前抵台行程滿檔，不僅與台灣科技業群山大佬們一同用餐，明（6/1）、後（6/2）天將到大巨蛋開球、台大發表演講，傳出除了COMPUTEX演講外，將出席技嘉活動，與雲達高層見面。

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輝達股價飆升後，不僅讓黃仁勳身價破千億美元大關，重登全球第15大富豪，更多了「3兆男」這個外號。而這次他為了參加COMPUTEX發表主題演講，提前抵台展開一系列行程，所到之處皆掀起旋風，仿若巨星吸引大批民眾跟隨拍照。不僅如此，愛逛夜市、品嚐美食的他，所造訪的店家、餐廳，還被民眾做成美食地圖，可見其受歡迎程度。

不僅如此，黃仁勳近日也受邀與台灣科技業的大佬們一同用餐，包含台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、台灣大董事長蔡明忠，以及聯發科董事長蔡明介等，座上貴賓身價合計超過4兆，更被稱為兆元宴。隔日他更宴請供應鏈廠商，邀請14位科技巨頭一起用餐。並在會後接受媒體採訪表示，AI使得IT產業進入新時代，將是台灣絕佳機會，台灣會持續位於全球科技業中心。

同時，黃仁勳還親口證實將在6/1前往大巨蛋擔任龍隊的開球嘉賓，也將是中職史上身價最高的開球嘉賓。6/2則是在台大體育館發表主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展。

由於COMPUTEX將在下週登場，黃仁勳在主題演講後的行程也受到外界關注。據市場預測，黃仁勳6/4當天可能會幫緯穎、和碩、鴻海、聯發科、華碩、宏碁等合作夥伴站台，6/5傳將參加技嘉活動，並與廣達子公司雲達高層私下會面，不過消息尚未得到證實。同天，輝達會舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系交流，探索製造業、醫療保險、生命科學等20多個專題。

此外，因輝達AI晶片採用台積電代工，GB200的AI伺服器則由鴻海拿下，外傳黃仁勳此次來台，以拜會台積電、鴻海為行程主軸，會私下拜會台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家，以及鴻海董事長劉揚偉等高層。不過，關於此消息，鴻海、台積電皆未正面回應。

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