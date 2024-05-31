不能再丟臉！中華男足6月主場對決阿曼 平整、茂密草皮全曝光
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽次輪，中華隊將在6月6日晚上19點在主場台北田徑場對決阿曼，本次足協已做好準備，中華民國足球協會從今年4月起亦開始加強草皮平整及茂密度養護，在專業團隊的努力下，草皮和土壤已獲得相當程度的改善，這兩天剪草高度已降至約3.5公分，且已安排在賽前幾天進行滾壓，讓場地的平整度達到賽事標準。
記者廖聿偉/綜合報導
不過足協坦言，目前面臨的最大挑戰，是臺灣國際田徑公開賽將於(6/1、2)使用同樣的場地，草皮和土壤不可避免會受到損傷，為確保場地狀況良好且安全，體育局與足協將於田徑賽結束的6/2晚間，率領專業團隊進行場地會勘，在僅有3天的養護時間內，以最有效率的方式進行草地補土、填沙、鋪草、壓平，讓兩隊能夠在安全、舒適且符合國際標準的場地中進行比賽。
中華男足今年3月21日主場與吉爾吉斯之戰，原定在台北田徑場舉辦，但後來因為租借問題，臨時改至高雄市立楠梓足球場，當時遭到球迷撻伐。
草地、動線問題都會改善
另外，上一次中華男足在台北田徑場出賽，是在去年11月對決馬來西亞，當時湧入近萬名球迷入場，但因為安檢動線安排不佳，導致許多球迷排隊超過一小時，甚至上半場結束才入場。足協強調，本次已做全盤性的規劃，不會再發生一樣的狀況。