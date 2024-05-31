影／Edwards被淘汰沒握手！直接走人　賽後強調：明年還會再回來

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這場比賽結束後，Edwards難掩失望的直接走進球員通道，沒有和客隊球員及教練握手，這在賽後也引起了不少人討論，認為他這樣的行為沒有什麼風度。
一些美國球迷在知名論壇Reddit上表示，Edwards這次季後賽讓不少人眼睛為之一亮，不過今天直接走回休息室，實際上讓這個精彩賽季的結尾有些扣分，畢竟在此之前他無論是輸贏，都展現滿分情商，講話不但有趣、具有激情、同時也很得體，讓這位灰狼一哥收穫不少粉絲。
不過Edwards畢竟還年輕，也才22歲，誰也無法否認他有成為這個聯盟門面的潛力，不但攻防兩端的能力出色，應對進退講話也有娛樂性，他和Luka Doncic等球員未來好幾年應該都會在每年的這個時候搶佔聯盟版面。
今年兵敗西決 Edwards強調明年還會回來
今天賽後Edwards多次強調自己和球隊明年還會再回來，他也點出灰狼這一輪三分球命中率不太行，導致自己切入時打得更艱難，另外也向Luka Doncic致意，直言對方今天開賽就一直命中Logo Shot，他們對此真的沒什麼太好的辦法。
Edwards也提到之前灰狼的球員都沒有在季後賽中走得那麼遠，特別是自己，所以他們在經驗這一塊確實不如對手，但總會有第一次，必須要繳學費，也祝賀獨行俠隊取得晉級。