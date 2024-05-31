直播主「擁槍持毒」被抄！警深夜攻堅 長腿妹熱褲趴地遭逮
板橋警方日前獲報，有光華街一處民宅內有網路直播主涉擁槍又持毒，昨（30）晚由保安大隊霹靂幹員攻堅當場逮捕8人，包括網路直播主「小男孩」林姓男子（20歲）及「妮妮」魏姓女子（23歲），現場起出大麻煙彈、家庭號K盤、瓦斯空氣長槍2把、短槍2把、鐵棍6枝、開山刀1把、西瓜刀4把、彈簧刀3支、辣椒水3瓶、電擊棒2支、斧頭1把等，警方訊後依毒品與妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘在場6人採集尿液送驗後請回。
記者孫唯容/綜合報導
板橋分局表示，本（5）月10日板橋區南雅西路一帶發生妨害秩序案件，經專案小組調閱追查，知悉涉案人員皆與光華街一處民宅出入人員相關，且似有持槍不法情事；後續蒐證完備後，報請新北地方法院核准搜索票獲准，昨天晚間21時許經專案小組成員結合執行局頒擴大臨檢人員，當場查獲涉案犯嫌林姓男子（20歲）、魏姓女子（23歲）及在場宋姓男子（21歲）等6名友人。
據了解，該民宅被直播主用以直播賣精品衣服、鞋子之據點，當場查扣二級毒品大麻煙彈3枚、「家庭號K盤」1個、殘渣袋2個、瓦斯空氣長槍2把、短槍2把、鐵棍6枝、開山刀1把、西瓜刀4把、彈簧刀3支、辣椒水3瓶、電擊棒2支、斧頭1把、監視器鏡頭2具及手機4支等物，搜索後將涉嫌8人帶返板橋所釐清偵辦，詢後將犯嫌林姓男子及魏姓女子2人，依毒品及妨害秩序罪嫌隨案移送新北地檢署偵辦；另宋嫌等6人俟尿液鑑驗結果，再行函請偵辦。
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