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屬意人馬落選！綠議員指警察局長內政部遴選　蔣萬安怒嗆這句話

▲內政部與北市府近期為警察局長人選隔空交火，引發台北市長蔣萬安不滿。（圖／記者呂炯昌攝）
▲內政部與北市府近期為警察局長人選隔空交火，引發台北市長蔣萬安不滿。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

新任警政署長520後由前任台北市警局長張榮興接任，遺留的北市警察局長職缺，原本傳出將由警察專科學校校長方仰寧接任北市警察局長，不過警政署昨日傍晚宣布，台北市警察局長遺缺將由現任副署長李西河接任。原本中意方仰寧的台北市長蔣萬安對此極為不滿。民進黨市議員今（31）日在質詢時指出，警察局長是內政部遴選，蔣萬安直言，那就直接派啊「不要給我兩個推薦人選、讓我選一個。」

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台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢前接受訪問，他表示，未來應該建立一個機制，不是像現在「有溝沒有通、有聽沒有到」。

民進黨市議員陳賢蔚質詢時，開頭就問蔣萬安，李西河何時就職、會出席嗎？蔣萬安說，還沒接到相關訊息、佈達時間。陳賢蔚要蔣萬安趁此說明外界指他不開心一事，蔣先微笑以對，反問「你覺得我看起來有不開心嗎？」

民進黨議員簡舒培質詢時問蔣萬安，「沒有溝通」不如你意就叫擺道嗎？蔣萬安表示，還原過程，當時對如何決定人選方式有共識，內政部提推薦名單，他做最後圈選決定，但最後圈選的人選，卻又反悔，「當時有承諾有答應的事，如果現在又反悔未來合作上誰敢相信你？」

簡舒培酸說，首都市長不是要糖的孩子，如果不如你意，就哭哭鬧鬧說人家擺到，這樣不好；警察局局長不是糖果，台北市治安也不是糖果，內政部指派台北市警察局長是他們的職責，當然是在他們權責考量內認為是最合適的，若你認為是內政部擺道，認為中央找地方麻煩，這也不公道。

簡舒培提出《警察局人員人事條例》規定，警察職權的遴任權限，警監就是由內政部遴選報請行政院；警政、警佐職務，是由內政部遴任或交由直轄市政府遴任。因為警察局長就是由內政部做遴選，是質疑違背市長意思嗎？

蔣萬安不滿回擊「那你就直接派，你不要給我兩個推薦人，然後讓我選一個。」而簡舒培也不甘示弱地說，溝通這件事應該是兩個人選，你都認為沒有問題，你比較屬意其中一個，並不是不要哪一個，「內政部最後做出的決定是這兩個你都沒有反對，那就選了另外一個，有違背他的職責嗎？」

蔣萬安還原溝通過程，「當時的溝通過程，是說給我兩個人選，由我來決定最後人選，如果說要直接派，或是選一個屬意的，但最後會推翻，那要先講。」簡舒培則重申《警察局人員人事條例》並沒有規定由市長決定，更直言「如果你認為遴選方法要明確的話，現在國會國民黨過半，建議國民黨修法，因為這個條例是中央的法令。」

簡舒培也問到「李西河如果就任，會不會參加就任典禮？」蔣萬安說，「我不是對人選有意見，而是溝通過程，如果時間安排確定，我想為了台北市整體治安跟警政業務推動，當然，任何一個人選都希望能讓他全面推動警政業務，我會去。」


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