點名韓國瑜！陳亭妃等30位綠委提「廢考監」驚不見總召柯建銘簽名
國會改革法案28日三讀通過後，監察院即刻發表聲明指，通過的《立院職權行使法》修正草案已涉違反權力分立原則，民眾黨團總召黃國昌當下就在議場外召開記者會表示，民眾黨團下階段的憲政改革就是「廢除監察院」。
記者莊蕙如／台北報導
近30位綠營立委今（31）日共提《憲法增修條文》修正草案，希望修正考試院、監察院相關條文，將兩院職權併入行政院與立法院，建立權責相符、更有效率的民主憲政體系。共同簽名的委員包括：吳琪銘、林楚茵、黃秀芳、洪申翰、吳沛憶、陳秀寶、陳亭妃、何志偉、王美惠、林月琴、許智傑、蔡易餘、郭昱晴、林岱樺、王世堅、陳冠廷、李坤城、何欣純、劉建國、黃捷、王正旭、李柏毅、徐富癸、羅美玲、伍麗華等，但簽名中不見民進黨總召柯建銘與書記長吳思瑤。
民進黨立委陳亭妃表示，近期藍、白一直揚言廢除監察院，讓奇怪的「四權分立」的概念浮上檯面。但她早在立法院第八屆的103年、第九屆的106年以及第十屆的109年都不斷提案修憲「廢除考試院以及監察院」。就是為了解決我國憲政體制造成各院之間權責混亂重疊的問題。
陳亭妃表示，當時的國民黨卻不斷阻擋，讓「廢考監」的修憲案永遠都只能停留在修憲委員會出不去，甚至從程序委員會就開始封殺。今天是第十一屆的第一會期，她將再次提出「廢除考監」的修憲案，希望韓國瑜院長能夠成立「修憲委員會」，不要再阻擋。