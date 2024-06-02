今日來講股／史上最強Computex加持？分析師點出賣壓可能仍沉重

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鐘崑禎指出，上周國際資金從股市移到美債，這種被動式的調節其實不用太過擔心，反而基本面好的，可以逢低介入。至於新一周台股大盤，與其看有沒有Computex利多轉強因素，不如去看影響台股的部分，他認為新一周台股得要觀察美債殖利率，目前站上月線與季線關卡，下禮拜若持續站穩月季線，對台股壓力還是沉重。
至於族群，鐘崑禎表示，現階段大盤在21000點之上，已經來到高檔，只要震盪1%，都是200、300點震盪劇烈，因此建議選擇位階偏低的，如本益比低於同業或大盤，又或者產業在下半年才要去做復甦的。像是電腦、筆電、AI PC剛好第二季是庫存消化的谷底，預期下半年需求將開始往上拉、向上復甦，且Computex將登場，電腦相關宏碁、華碩、仁寶、精英都可以留意。
鐘崑禎進一步表示，蘋果概念股也可關注，因為消費性電子從下半年開始復甦，且蘋果概念股大部分位階都偏低，中美晶、華通可留意。至於上周強勢的機器人與散熱，建議機器人可逢高獲利出清，即使新一周有拉回，短期也不建議切入，如近期強勢的所羅門與羅昇，都是很明顯題材大於基本面，沒有實質營收，股價都是反映未來狀況，因此高檔震盪拉回幅度大、風險高。
至於散熱股雖然有實質營收，但現在股價同樣有太過反映未來的現象，像是雙鴻與奇鋐，從2024年獲利預估來看，目前本益比都飆到40倍以上，等於已經在反映2026年的獲利狀況，整體位階偏高、風險偏高，不建議做追價。
不過投資人想問輝達股價屢創新高，黃仁勳旋風不減，輝達概念股能追嗎？鐘崑禎表示輝達概念股長線絕對沒有問題，短線上則一定要輝達股價往上才會帶動，目前輝達高檔來到1158美元附近，短線續漲機會低。
但鐘崑禎表示，可以等待下周五輝達分割股票過後，6月7日起1股拆成10股，到時候輝達股價變100多元，屆時散戶追價力道變強，之後預期股價會變好，建議看好輝達概念股的投資人，下周五以前輝達相關供應鏈可以逢低布局，如廣達、緯創、技嘉有拉回可以承接介入，聯茂、台燿也可以多做留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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