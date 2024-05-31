青鳥行動消風轉向　媒體人點名「這人」：可能算是綠營戰犯

新政府要以觀光立國！賴清德：對等尊嚴、互利共榮推動兩岸觀光

▲總統賴清德今出席「台北國際觀光博覽會開幕記者會」。（圖／總統府提供）
▲總統賴清德今出席「台北國際觀光博覽會開幕記者會」。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統賴清德今（31）日出席「台北國際觀光博覽會開幕記者會」時表示，觀光是無煙囪工業，未來新政府會以觀光立國來推動觀光產業，希望台灣走進世界，也讓世界擁抱台灣；他強調，政府會秉持對等尊嚴、互利共榮的目標，推動兩岸觀光旅遊，希望大家共同合作，一步一步走向永續旅遊，儘速恢復到疫情前的觀光情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德今出席「台北國際觀光博覽會開幕記者會」，致詞時首先感謝台北市旅行商業同業公會駱炫宏理事長，過去幾年帶領團隊與政府合作，共度疫情難關，並將台北國際觀光博覽會發揚光大。

賴清德指出，觀光是無煙囪工業，沒有國家不重視，未來新政府會以觀光立國來推動觀光產業，希望台灣走進世界，也讓世界擁抱台灣，讓台灣的能見度更高，更多愛好旅遊的人可以來到台灣，帶動台灣觀光旅遊產業的發展。

賴清德認為，行政院各部會和地方政府都要有觀光發展理念，才能好好推動觀光，跨部會聯繫也才會順暢，不論是即將舉行的台北國際電腦展，及2025雙北世界壯年運動會，都將有許多各國業者及選手來到台灣，屆時非常需要觀光業者來協助旅遊，觀光立國的目標需要跨部會合作，也需要地方政府善用自己的特色來推動觀光，中央與地方合作，相信力量會很大。

賴清德說，地方政府應整合區域觀光資源，加上交通部去年所推動的TPASS，自由行及團客都可以運用，像是台南如與附近的嘉義、雲林結合，又會是一個不同的觀光商品，相信可以吸引更多人。

賴清德提到，未來可以考量成立研發暨人才培育的單位，並與旅遊業者合作，開發觀光商品、培訓人才；同時開發國際市場，讓觀光客能來到台灣，才能日日新、不斷進步、繁華發展，另外，也要協助台灣的旅行業者數位化、智慧化，以提高行政效率、降低成本，開發更多商品。

賴清德強調，政府一定會秉持對等尊嚴、互利共榮的目標，推動兩岸觀光旅遊，希望大家共同合作，一步一步走向永續旅遊，儘速恢復到疫情前的觀光情況，也歡迎大家提供建言。

賴清德表示，身為總統，他的職責就是穩定台海的和平發展，另外也一定會好好推動經濟發展，照顧每個產業，希望人民都能在這個土地上安居樂業。

中國中止134項產品ECFA關稅減讓　總統府喊：應拋棄政治介入市場

藍白喊廢除！30綠委連署提修憲案廢考監　陳亭妃籲：韓國瑜別阻擋

考試委員2國民黨籍！民眾黨推薦鄧家基　賴清德採納理由曝光

考試院長正副院長出爐！考試委員爆黑馬　民眾黨推薦他擔任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載