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6月熱唱／62歲張學友小巨蛋嗨唱9天　Tank、品冠和麋先生也來了

▲Tank（左圖起）、張學友、麋先生都在6月舉行演唱會。（圖／光影歲月、環球音樂提供、麋先生臉書）
▲Tank（左圖起）、張學友、麋先生都在6月舉行演唱會。（圖／光影歲月、環球音樂提供、麋先生臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

6月份演唱會活動超過12場，睽違7年，「歌神」張學友重返台北小巨蛋舉辦9場演唱會，吸引老中青三代歌迷齊聚；金曲獎樂團麋先生今年再度以專輯《都是浪漫害的》入圍，本月底金曲獎開獎前，先分別在台中、高雄舉辦兩場巡演，而好久不見的Tank（呂建忠）、品冠也將於南北兩地開唱，掀起一波情歌回憶殺。

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張學友「張學友60+巡迴演唱會」終於來到台北，將連續3個禮拜在台北小巨蛋開唱，天王原本只預計唱6場，不忍喜歡他的歌迷向隅，再加開3場，9場共9萬張門票全被搶光光，主辦方一度鎖住約20萬個黃牛帳號，釋出票券給歌迷現場購票。張學友本人昨（31）日在登台前幾小時，於下榻飯店幫民眾簽名、擊拳還親切揮手，沒有一點超級巨星的架子。

▲張學友在歌壇闖蕩了39年，歌聲依然保有超強的滲透力與感染力，每次開演唱會總是一票難求。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友在歌壇闖蕩39年，歌聲依然保有強大滲透力與感染力，每次開演唱會總是一票難求。（圖／超級圓頂提供）
Tank（呂建忠）因為遺傳性心臟病淡出樂壇近10年，近年身體狀況回穩，帶著「關於愛和勇氣，再出發」演唱會回歸，相隔5年再次於家鄉開唱，Tank坦言：「開心又激動，心情也很忐忑！」擁有〈給我你的愛〉、〈非你莫屬〉、〈專屬天使〉等代表作的他，除了會帶來許多大家熟悉的歌，跟樂迷一起重溫青春回憶，還預告會演唱籌備中的新專輯歌曲。

近年竄紅的樂團麋先生，唱紅〈稀有品種〉、〈嗜愛動物〉、〈壞蛋〉、〈都是浪漫害的〉等歌曲，「都是浪漫害的」巡迴演唱會近期從中國大陸唱回台灣，台中、高雄場門票一開賣隨即秒殺，成績相當亮眼。此外，四分衛、滅火器、「星二代」韓菲、品冠、邱鋒澤、賴晏駒和陶晶瑩也都有專場演出。

▲6月全台各地演唱會資訊。（製圖／NOWnews社群中心）
▲6月全台各地演唱會資訊。（製圖／NOWnews社群中心）
台灣6月各地演唱會資訊如下：

張學友 張學友60＋巡迴演唱會
時間：6月1、2、7、8、9、14、15、16日 19:30
地點：台北小巨蛋

麋先生 「都是浪漫害的」演唱會
時間：6月1日 19:30、6月8日 19:30
地點：Legacy Taichung、高雄後台Backstage Live

TANK「關於愛和勇氣，再出發」演唱會
時間：6月2日 18:30、6月8日 19:00
地點：高雄LIVE WAREHOUSE、台北國際會議中心 TICC

FKJ 「FKJ Live in Taipei」演唱會
時間：6月3日 20:00
地點：Zepp New Taipei

四分衛 「不想要淋雨的人」演唱會
時間：6月8日 20:00
地點：河岸留言西門紅樓

韓菲 「美麗境界」演唱會
時間：5月14日 19:30
地點：Legacy Taipei

品冠 「今夜老黃是在哈囉」演唱會
時間：5月15日 19:30
地點：Legacy Taipei

滅火器「一生到底 One Life, One Shot」演唱會
時間：5月15日 19:30
地點：台北流行音樂中心

邱鋒澤「10 邱鋒澤Feng Ze 出道10週年音樂會」
時間：6月15、16、21、22日 19:00
地點：高雄LIVE WAREHOUSE、Legacy Taichung

賴晏駒小賴「I,讚聲限定演唱會」
時間：6月15日 17:30
地點：Legacy Taipei

Alexander 23「American Boy in Asia」演唱會
時間：6月16日 19:00
地點：台北三創Clapper Studio

陶晶瑩「Crazy MoMoment瘋陶秀」演唱會
時間：6月29日 19:30
地點：台北流行音樂中心

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