6月熱唱／62歲張學友小巨蛋嗨唱9天　Tank、品冠和麋先生也來了

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Tank（呂建忠）因為遺傳性心臟病淡出樂壇近10年，近年身體狀況回穩，帶著「關於愛和勇氣，再出發」演唱會回歸，相隔5年再次於家鄉開唱，Tank坦言：「開心又激動，心情也很忐忑！」擁有〈給我你的愛〉、〈非你莫屬〉、〈專屬天使〉等代表作的他，除了會帶來許多大家熟悉的歌，跟樂迷一起重溫青春回憶，還預告會演唱籌備中的新專輯歌曲。
近年竄紅的樂團麋先生，唱紅〈稀有品種〉、〈嗜愛動物〉、〈壞蛋〉、〈都是浪漫害的〉等歌曲，「都是浪漫害的」巡迴演唱會近期從中國大陸唱回台灣，台中、高雄場門票一開賣隨即秒殺，成績相當亮眼。此外，四分衛、滅火器、「星二代」韓菲、品冠、邱鋒澤、賴晏駒和陶晶瑩也都有專場演出。
台灣6月各地演唱會資訊如下：
張學友 張學友60＋巡迴演唱會
時間：6月1、2、7、8、9、14、15、16日 19:30
地點：台北小巨蛋
麋先生 「都是浪漫害的」演唱會
時間：6月1日 19:30、6月8日 19:30
地點：Legacy Taichung、高雄後台Backstage Live
TANK「關於愛和勇氣，再出發」演唱會
時間：6月2日 18:30、6月8日 19:00
地點：高雄LIVE WAREHOUSE、台北國際會議中心 TICC
FKJ 「FKJ Live in Taipei」演唱會
時間：6月3日 20:00
地點：Zepp New Taipei
四分衛 「不想要淋雨的人」演唱會
時間：6月8日 20:00
地點：河岸留言西門紅樓
韓菲 「美麗境界」演唱會
時間：5月14日 19:30
地點：Legacy Taipei
品冠 「今夜老黃是在哈囉」演唱會
時間：5月15日 19:30
地點：Legacy Taipei
滅火器「一生到底 One Life, One Shot」演唱會
時間：5月15日 19:30
地點：台北流行音樂中心
邱鋒澤「10 邱鋒澤Feng Ze 出道10週年音樂會」
時間：6月15、16、21、22日 19:00
地點：高雄LIVE WAREHOUSE、Legacy Taichung
賴晏駒小賴「I,讚聲限定演唱會」
時間：6月15日 17:30
地點：Legacy Taipei
Alexander 23「American Boy in Asia」演唱會
時間：6月16日 19:00
地點：台北三創Clapper Studio
陶晶瑩「Crazy MoMoment瘋陶秀」演唱會
時間：6月29日 19:30
地點：台北流行音樂中心