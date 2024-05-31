77萬投資人看過來！00919最新配息估0.7元創高 年化配息率10.88%
00919群益台灣精選高息ETF即將在6月迎來第5次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為新臺幣0.7元，單次殖利率2.72 %，00919本次除息日為6月24日，參與除息最後買進日為6月21日，配息發放日為7月15日。
記者許家禎／台北報導
法人指出，00919第5次配息預估0.7元創下新高，這5次配息紀錄發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以31日收盤價25.74元來計算，年化配息率高達10.88%，連續5季衝破10%再度刷新台股ETF配息紀錄，統計共77.7萬投資人可望同步受惠。
市場法人表示，00919有收益平準金機制，自成立以來共配息4次，次次都完成填息，從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.22元，收益平準金加上資本平準金佔淨值的比例高達4成以上，若加上今年除權息旺季的息收，未來高息續航力更值得期待。這次00919每股配息0.7元，只要在28元以下買進，年化配息率都有10%，投資人可把握相關投資契機。
※【NOWnews 今日新聞
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