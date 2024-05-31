NCC新任4委員人選遭國民黨封殺！卓榮泰：最短時間提出新名單
國家通訊傳播委員會（NCC）4名委員任期7月底屆滿，政院4月底提出新任4委員名單，被國民黨團封殺該人事同意權案。立法院今（31）日進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時詢問，4位NCC委員同意權是否會提出新名單?對此，行政院長卓榮泰表示，很遺憾4月份名單提出時，沒有按照一定程序完成，新名單會在最短時間內提出。
記者呂炯昌／台北報導
卓榮泰表示，這十天以來花了很多時間看一些重要場域、準備施政報告等，還沒有深入到NCC委員提名名單中，但承諾一定會在最近的時間，一定將這件事情做圓滿的解決。他會以行政院的立場來檢視名單，外界很多對名單的傳聞，現在應該有一些方法去了解內容。
洪孟楷追問前行政院長陳建仁是否有找他討論？卓榮泰表示，當然沒有討論過這名單，不在其位不謀其政，依照慣例是不需要討論，「他當時是院長，不需要跟我討論，有他作業的時程，我們當然沒有討論過名單」。洪孟楷問何時會完成屬意名單？卓榮泰說，今天完成立院報告後，工作會減少一部分，回去會好好看這份名單。
NCC在人事同意權遭封殺後曾回應提到，若委員會無法運作，可能影響iPhone 16手機型式審驗等。洪孟楷說，若NCC委員沒在7月31日補上，台灣會不會買不到新iPhone？對此，卓榮泰說，一定努力不會讓這個後果發生，NCC不只有在賣手機而已。