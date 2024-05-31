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黃仁勳要求每周列5件「最重要的事」！輝達員工抖：像手指進插座

▲輝達執行長黃仁勳擁有獨特的工作習慣及領導方式，高效率風格引起外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達執行長黃仁勳擁有獨特的工作習慣及領導方式，高效率風格引起外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

輝達（NVIDIA）股價不斷創新高，執行長黃仁勳功不可沒，也讓外界開始關注黃仁勳獨有的工作習慣及領導方式。黃仁勳重視職場高效率溝通，與員工來往的Email（電子郵件）不會超過6行，也要求員工每周列出5件「最重要的事」清單，與黃仁勳交流讓不少員工感到「壓力山大」，直呼「像把手指插進插座裡。」

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高效率至上！黃仁勳要求員工每周列5件「最重要的事」

黃仁勳行事作風注重工作效率，不僅傳出輝達員工Email普遍不超過6行，黃仁勳還要求員工每周提交一份清單，裡頭必須列出5件「最重要的事」，簡潔有力的內容可以幫助黃仁勳迅速掌握輝達各地工作狀況，也能藉此建議不同部門或地區的員工如何協作。

▲舊金山台灣日邁向第3年！輝達創辦人黃仁勳將為運動家開球。（圖／翻攝自輝達活動官網）
▲黃仁勳要求員工每周提交一份清單，裡頭必須列出5件「最重要的事」，簡潔有力的內容可以幫助黃仁勳迅速掌握輝達各地工作狀況。（圖／翻攝自輝達活動官網）
黃仁勳的做法不僅有助於他更有效率指揮，對於內部員工而言，迅速的溝通模式也能讓人專注於執行最關鍵的任務。不只如此，黃仁勳經常在基層員工的辦公桌前停留、詢問工作狀況，雖然有時會讓員工倍感壓力，但確實有助於加快工作進度。

與黃仁勳交流壓力大！輝達員工形容「像把手指插進插座裡」

產業分析師摩西曼（Hans Mosesmann）就曾表示，即使在矽谷可以瞞天過海，但對於黃仁勳卻不能這樣做，因為他會發脾氣。輝達部分員工形容，和黃仁勳交流就像是「把手指插進插座裡」，黃仁勳本身也曾坦言，自己的語氣有時會無心地粗暴，但這是因為他腦袋裡的想法與嘴巴說出來的話不一致。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／擷取自輝達活動官網）
▲黃仁勳經常在基層員工的辦公桌前停留、詢問工作狀況，雖然有時會讓員工倍感壓力，但確實有助於加快工作進度。（圖／擷取自輝達活動官網）
雖然黃仁勳指揮風格及說話方式嚴厲，甚至性格還有些反覆無常，但輝達的員工留任率依然非常高。黃仁勳創造出簡潔又高效率的溝通方式，領導輝達在AI革命中越來越突出，也是輝達股價持續攀升不可或缺的重要推手。

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