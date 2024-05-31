藍欲推「提高罷免門檻」　綠委回顧：黃國昌有臉配合提高門檻嗎？

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林俊憲回憶，當初黃國昌率領的時力，提出一個無門檻的簡單多數版，而民進黨版則是1/4門檻，這是兼顧正反方的折衷方案，「新制的第一個受益者，就是國昌老師本師」。
「若照國昌老師的版本，他會被罷免，但因為過的是民進黨折衷版，才沒讓他的第一個立委任期不到一半就結束」，至於對台灣是福是禍？林俊憲感嘆，他現在也說不準了。
林俊憲提到，民進黨51席、國民黨52+2席，來回只要2個席次被翻轉，國會多數黨就會改變，「有人會問：那民眾黨呢？沒錯，8席還敢裝死不投嗎？這就是重點」。
林俊憲舉例，中天恢復執照案，多數黨若翻轉，8席不投，不會通過；8席投了，那黃國昌以前是在「反紅媒」反什麼意思？這等於強迫表態，逼民眾黨當真正的「關鍵少數」，「你不想投也得投，不給他們留下包牌空間，就是那麼簡單」。
「要照阿北說的分裂投票？那當然也可以，但我就直說吧，保送韓國瑜當院長」，林俊憲直呼，「缺席8人組」這招，以後行不通了，藍白要合作，只能投下去，留下歷史紀錄。
林俊憲提到，罷免制度及結果，會重重影響未來的民眾黨，而身為罷免現制最大受益者的黃國昌，有沒有那個臉，去配合國民黨提高罷免門檻呢？他諷刺，「黃國昌老師會怎麼做，大家心裡都有底了，但就是想看他怎麼自圓其說嘛！總不能老是叫大家去看狂新聞就了事」，且民怨不會無緣無故就消失，現在藍白要堵住火山口，不給正常能量釋放，那就只是延後累積再爆發而已。