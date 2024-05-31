張學友今攻蛋還有票！「現場售票時間、1人限購2張」資訊一次看

直擊／成功搶到張學友門票！幸運粉絲超激動　解密買票內部狀況

▲買到張學友門票的幸運歌迷心情激動，她也透露買票內部情況。（圖／記者陳明中拍攝）
▲買到張學友門票的幸運歌迷心情激動，她也透露買票內部情況。（圖／記者陳明中拍攝）

記者吳昕蓓／台北報導

歌神張學友今（31）日起將在台灣舉辦9場巡迴演唱會，儘管釋出9萬張門票，歌迷仍然搶破頭，昨（30日）晚間11點宣布開放現場購買，吸引大批歌迷到現場排隊等待，大雨都澆不熄大家的熱情，票券準時在今天下午3點半開賣，現場歌迷早已等到不耐煩，幾家歡樂幾家愁，買到票的歌迷也坦言從昨晚就過來排了。

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▲（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲有歌迷從昨晚就已經來現場排隊。（圖／記者陳明中拍攝）
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▲大雨都澆不熄歌迷的熱情，票券準時在下午3點半開賣。（圖／記者陳明中拍攝）
其中一名歌迷成功買到2張門票，透露朋友從昨天中午就來排隊了，她買了票價5880元的票券，直言已經喜歡張學友20幾年了，國中就看過歌神的演唱會，被問到最期待張學友在演唱會唱哪首歌，她也情緒激動表示：「我其實沒有想過我會搶到票，所以現在還沒辦法回答這個問題」，最後還是表示想聽到〈一千個傷心的理由〉。

該位歌迷無奈表示，在網路上都搶不到門票，雖然有在臉書的求票社團，但黃牛實在太貴了，「要加一萬以上，實在買不下去」，因此下午得知消息後，就決定要購買這些零星的票券，這次釋出的位置雖然會被遮蔽到，她也坦言只要能進去就好了，「應該看得到人啦」，不僅如此，還有分票價，分別是5880、5280、4800等等，她直言：「最便宜的800也有」。

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▲買到票的歌迷曬出演唱會票券，心情十分雀躍。（圖／記者陳明中拍攝）
對於現場代排的情況，該位歌迷也表示：「我覺得沒關係，因為人家也是很辛苦在排的。」事實上，排隊現場混亂，不僅有代排入侵，還有各種「解壓縮」的狀況，讓部份買不到票的歌迷十分憤怒，認為他們歌迷其實有自主發號碼牌，就是為了避免這種狀況，如果憑號碼牌會比較公平，然而主辦單位工作人員卻不接受，仍舊按照原來的規則。

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