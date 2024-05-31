跟黃仁勳吃飯搏感情！電子五哥獨缺仁寶 準董座很有感觸
近來黃仁勳旋風不減，這2天還跟張忠謀夫婦、林百里好友與台廠供應鏈董總級高層吃飯搏感情，但電子五哥中獨缺仁寶。為此，即將接任仁寶董座職位的現任副董陳瑞聰今（30）日股東會上坦言，仁寶在這波AI布局確實落後同業，看到其他四哥受邀晚宴覺得很有感觸，但也喊出要在3年內迎頭趕上。
記者許家禎／台北報導
金仁寶旗下代工大廠仁寶今日召開股東大會，許勝雄正式卸下仁寶電腦董事長一職，全體董事一致推舉原副董事長陳瑞聰為新任董事長，並由伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）接任總經理，原總經理翁宗斌將轉任顧問。
會上許勝雄表示，AI已經變成最熱門的名詞，展望未來，相信在未來的10年內，AI會改變很多運作的機制，並提升人類的生活品質，相關的管理及應用技術，也將產生效益，需要大家努力去做。
但談到輝達執行長黃仁勳30日邀請電子其他四哥餐敘，僅仁寶未受邀，陳瑞聰坦言公司在這波AI伺服器的浪潮中，落後同業很多，是很大的遺憾，也使仁寶在電子五哥中排名較後面，因此看到其他電子四哥（廣達、緯創、英業達、和碩）受邀，內心很有感觸。
陳瑞聰表示，他將與伯納多羅一同努力，力拚在3年內迎頭趕上其他四哥，他說現在雖然仁寶不是輝達的合作夥伴，但為了布局AI伺服器業務，這幾年已經組織近600人的研發團隊，未來也將強化GPU的冷卻系統，同時也會積極與輝達、AMD與英特爾開拓合作關係。