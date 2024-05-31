獨家／張學友首唱！千元「超溫暖周邊」30分賣光 非法擺攤狂搶錢
張學友60＋巡迴演唱會台北站，第一場今（31)日晚間開唱；《NOWnews今日新聞》獨家訪問到商品經理楊先生，他透露新台幣1500元的數十件灰色長袖帽T，在開賣半小時就全數售完：「我沒有想過賣這麼好！」由於今日戶外30度高溫的關係，楊先生坦言備貨不多，完全出乎意料之外，對於非官方的攤位販售周邊商品，他表示晚點會請主辦單位協助驅趕。
記者黃雅琪／台北報導
主辦單位官方販售周邊產品攤位，戶外站於下午4點半開賣，販售商品包括帽子、短T、長袖帽T、托特包等物。歌迷認真搶購，短短半小時，標價新台幣1500元的灰色長袖帽T即銷售一空（因夏季備貨不多），商品經理楊先生表示：「賣最好的是黑色短T，已經賣破百件了！」短T售價新台幣1200元，總共有黑、灰、白3色，這次備貨約3千件。室內周邊區將於晚間6點半開賣。
台北小巨蛋捷運2號出口，除了有官方販售周邊商品的攤位，也有10多攤非官方周邊攤位開賣，但生意看起來非常冷清，他們販售要價新台幣300元的手燈牌、新台幣100至700元的望遠鏡、新台幣100至150元的造型髮飾，以及要價新台幣590元的黑白兩色鴨舌帽。一名年約65歲的攤販阿嬤坦言，現在生意沒有那麼好了，好險還有一些韓星來唱歌。