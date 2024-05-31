Doncic晉級後想暢飲啤酒！卻被「小牛先生」沒收　當下表情成亮點

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在這場比賽中，Doncic首節就砍下20分，帶領獨行俠隊在客場取得勝利。賽後他在更衣室享受了勝利時光，拿著一罐啤酒啜飲起來，他的父親Sasa Doncic也來到場邊和球隊一起慶祝這個系列賽的勝利。突然，現任達拉斯獨行俠隊籃球運營副總裁Michael Finley出現了，毫不客氣地從Luka手中拿走了啤酒。
有趣的是，Doncic當下就像是做錯事被抓到的小孩一樣不知所措，直到最後他都還想拿回那罐啤酒的樣子，不過Finley最終並沒有把啤酒給還給他。
Michael Finley曾被譽為是「小牛先生」，在Dirk Nowitzki之前他被認為是小牛隊代表性人物。退役後Finley和老闆Mark Cuban毛遂自薦回到球團工作，現在成為球隊的重要高管，在更衣室裡受到球員和教練的尊敬。
Doncic改掉喝酒習慣 終成西決MVP
Doncic喜歡喝酒是眾所周知的，他在2022年對紐約尼克的一場延長賽中打出了「60-20-10」的數據後，大聲表示自己想要來一杯啤酒「恢復」一下。墨西哥大型釀酒公司莫德洛集團（Modelo）還因此送了冰箱的啤酒給他暢飲。在其職業生涯早期，還曾被發現在季後賽前喝酒。
不過在最近幾年Doncic已經慢慢修正這些習慣，以維持自己在賽季中的身體狀況，而且他也從來沒有讓這些嗜好影響自己在場上打出統治地位。這次他在分區決賽場均32.4分9.6籃板8.2助攻，讓自己被選為西區決賽MVP。